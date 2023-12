"Pikachu" schickt den "Baby Shark" nach Hause: Pietreczko dominiert

Ricardo "Pikachu" Pietreczko steht im Gegensatz zu seinem deutschen Landsmann Dragutin "Herkules" Horvat in der 2. Runde dieser Darts-Weltmeisterschaft. Nach dem souveränen 3:0 über die überfordert wirkende Japanerin Mikuru Suzuki zeigte sich der in Nürnberg lebende Berliner cool - und blickte auf das bevorstehende "Turnier 2".

Nach dem überdeutlichen Aus von Dragutin "Herkules" Horvat, der sich im Anschluss sauer auf sich selbst gezeigt hatte, folgte an diesem Dienstag der Darts-WM 2024 noch Erfreulicheres aus deutscher Sicht. Der in Nürnberg lebende Ricardo Pietreczko fuhr beim 3:0 über die japanische Herausforderin Mikuru "Miracle" Suzuki einen glasklaren und zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Erstrunden-Sieg ein.

Während der gebürtige Berliner im Average etwa bei klar über 90 lag, schaffte die Asiatin nicht mal 80. Besonders skurril: Pietreczko schaffte unter anderem einen hohen Checkout bei 116 und verwandelte neun von 18 Checkout-Möglichkeiten - und Suzuki erarbeitete sich im gesamten Match lediglich zwei Checkout-Chancen. Dabei machte sie einmal 24 aus, eine höhere Zahl konnte sie am Abend nicht löschen.

Es war, um es ganz einfach zu formulieren, auf der Bühne im Alexandra Palace ein Klassenunterschied auszumachen - was die vielen deutschen Fans sichtlich genossen. Sie sangen, stießen mit ihren Gläsern an und feierten ihren deutschen Landsmann lauthals.

Und die 41-Jährige aus der japanischen Präfektur Kagawa, die mit dem Kinderlied "Baby Shark" eingelaufen war, konnte nie Zähne zeigen. Sie wirkte bei den eigenen Würfen oft nachdenklich, verdrehte nach schlechten Würfen die Augen und strahlte teils eine arg niedergeschlagene Körpersprache aus. Vielmehr noch: Sie wurde letztlich vom souveränen Spiel von "Pikachu" sportlich auseinandergenommen oder - um im Bild zu bleiben - mit Pokemon-Attacken wie "Donnerwellen", "Ruckzuckhieben" ausgestochen.

Mister Cool: "Ich sehe das als Turnier wie jedes andere"

Dementsprechend gut war die Laune auch im Anschluss, als sich Pietreczko vor dem DAZN-Mikrofon zeigte. "Ich hab tatsächlich mit ein bisschen mehr Gegenwehr vom Publikum gerechnet, ehrlich gesagt", zeigte sich der in der Order of Merit auf Platz 39 gelistete Darts-Profi etwas verwundert über die breite Unterstützung für ihn und die eher leise Rückendeckung für die bunt gekleidete und einer Micky-Maus-Dutt-Frisur (zwei Haarknoten links und rechts) ausgestattete Japanerin. "Da war überhaupt gar nichts, eher im Gegenteil sogar. Die vielen deutschen Fans waren sehr deutlich zu hören. Es war ein schönes Spiel."

Ich versuch, einfach meinen Beruf auszuüben. Ricardo Pietreczko

"Pikachu" strotze außerdem vor Coolness und wiederholte sein Mantra, das er schon im großen kicker-Interview kundgetan hatte: Er mache sich keinen großen Kopf, weiß über seine Fähigkeiten Bescheid und sehe dieses Turnier wie jedes andere. "Ich weiß, dass das die Weltmeisterschaft ist. Doch ich sehe das als Turnier wie jedes andere. Da kann man jetzt davon halten, was man will - aber: Ich stehe auf der Bühne wie auf jeder anderen und versuch, einfach meinen Beruf auszuüben."

Abschließend wurde er noch ein paar Worte über den ausgeschiedenen Landsmann Horvat los: "Im Backstage-Bereich hab ich mir das Match angeschaut und find's natürlich schade, dass Dragutin verloren hat. Aber mir hat das auch ein bisschen geholfen, weil ich so die Atmosphäre ein bisschen aufsaugen konnte." Weiter geht es für Pietreczko nun am Samstag einen Tag vor Weihnachten, wenn in der 2. Runde im Londoner Ally Pally der an Nummer 30 gesetzte Callan "The Riot" Rydz wartet. Sein trockener und mit einem Lacher garnierter Angang dabei: "Ich versuche, zu gewinnen. Ich gebe wieder mein Bestes. Rydz war zuletzt nicht gut drauf, ich hoffe das bleibt so. Die Weltmeisterschaft ist auf jeden Fall wie viele unterschiedliche Turniere. Heute war Turnier 1 und am 23. ist Turnier zwei - und zwischen Weihnachten und Neujahr Turnier 3 und was danach kommt Turnier 4." Und er fahre zu jedem Wettbewerb, "weil ich gewinnen will".

Van Gerwen zeigt sich nur ganz kurz

Hat kurz vorbeigeschaut: Sein erstes Spiel bei dieser Darts-WM beendete Michael van Gerwen im Eiltempo. IMAGO/Pro Sports Images

Zum Abschluss des Dienstags gab sich übrigens noch mit Michael van Gerwen einer der Top-Favoriten die Ehre und beim Auftakt auf dem Weg zum angepeilten vierten Titel nach 2014, 2017 und 2019 überhaupt keine Blöße. Der 34-jährige Niederländer zeigte sich gegen Keane "The Dynamite" Barry eiskalt und frühstückte den Iren binnen kürzester Zeit mit 3:0 ab. Besonders stark dabei: "Mighty Mike" checkte einmal eine 167 famos aus und überragte mit einer Checkout-Quote von 60 Prozent (neun von 15). Barry dagegen nutzte nur zwei von 16.

"Natürlich kann ich noch besser spielen, aber das war gerade mal das erste Spiel", sagte der in der 3. Runde stehende van Gerwen nachher.