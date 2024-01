Pieringer: "Ich will noch einige Tore folgen lassen"

Heidenheims Neuzugang Marvin Pieringer spielt eine ungewohnte Rolle und noch unter seinen Möglichkeiten.

Aus Heidenheims Trainingslager im spanischen Algorfa berichtet Michael Pfeifer

Das war ein für Marvin Pieringer doppelt erfreuliches Testspiel am Montag in Algorfa. Einerseits konnte Heidenheim den finalen Test vor dem Restart am Samstag in Köln mit 2:0 gewinnen, zum anderen konnte der frühere Paderborner Wiedersehen feiern mit seinen Ex-Kollegen. "Mit Sirlord Conteh habe ich mich extrem gut verstanden, Florent Muslija, Jannis Heuer, da gibt es einige, mit denen ich noch in Kontakt bin", versichert Pieringer, der im Sommer nach einer erfolgreichen Leihe nach Paderborn den Schritt in die Bundesliga zum FCH vollzog.

Ich habe die eine oder andere Torchance vergeben, da will ich besser werden. Marvin Pieringer zu seiner Torquote in der bisherigen Spielzeit

Für 1,8 Millionen Euro hatte Heidenheim den Angreifer seinem eigentlichen Besitzer Schalke 04 abgekauft und mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. In 23 Zweitligapartien hatte Pieringer zehn Tore für den SC geschossen und weitere acht aufgelegt. Auch beim Aufsteiger hat sich der 24-Jährige auf Anhieb etabliert und stand in 14 der bisher 16 Spiele auf dem Platz, zwischenzeitlich hatte ihn eine kleine Verletzung gebremst. "Durch meine Verletzung im November war ich schon einige Wochen raus. Ich bin gut zurückgekommen und habe gegen Mainz wieder getroffen", so Pieringer, immerhin sein zweites Saisontor, "da gilt es nun anzuknüpfen. Ich habe die eine oder andere Torchance vergeben, da will ich besser werden." Das sieht auch Frank Schmidt so. "Marvin Pieringer hat sich zuletzt gesteigert, da muss die Effizienz noch besser werden, da ist noch viel Potenzial da, das ist eine gute Nachricht", betont der FCH-Coach.

"Paderborn war genau der richtige Schritt"

Allerdings darf Pieringer nicht auf der gewohnten Position in vorderster Front ran, sondern spielt leicht abgesetzt um Sturmführer Tim Kleindienst herum. "Ich sehe mich am liebsten schon als Stürmer", gesteht Pieringer, "aber ich kann auch auf der Zehn spielen. Zuletzt habe ich meistens als falsche Neun gespielt. Das habe ich auch früher schon gespielt, dann länger nicht mehr. Diese Saison hat es sich wieder angeboten, das nehme ich gerne an, um egal auf welcher Position der Mannschaft zu helfen." Das tut er durchaus. Mit seiner Leichtfüßigkeit trotz stattlicher Statur (1,91m), seinen technischen Fertigkeiten und seiner Spielübersicht, taugt Pieringer auch als Ballverteiler und -verlagerer sowie als Einfädler gefährlicher Offensivaktionen.

"Ich hoffe, dass ich noch nicht am Ende meiner Entwicklung bin. Jetzt gilt es erst mal, mich in der Bundesliga zu etablieren", sagt der in Bad Urach geborene Schlaks, der sich seinerzeit auf Schalke schwertat. "Ich kam vom Zweitliga-Absteiger Würzburg zu diesem großen Verein. Da hatte ich Simon Terodde vor mir oder einen Marius Bülter. Da kam ich nicht zu meiner Spielzeit; es kamen einige Faktoren zusammen", schildert Pieringer, "Paderborn war 2022 genau der richtige Schritt. Da wurde ich gebraucht, dort wurde auf mich gesetzt, wie jetzt auch in Heidenheim."

Härtere und cleverere Innenverteidiger

Ansätze für weitere Leistungsschritte erkennt er genügend. Ich habe die eine oder andere Torchance vergeben, da will ich besser werden. Mir fehlt auch noch ein bisschen die Härte in der Bundesliga“, muss Pieringer feststellen, "wie die Innenverteidiger in die Zweikämpfe gehen, ist etwas anderes als noch in der 2. Liga. Sie gehen härter und cleverer zur Sache, auch da versuche ich mich in meiner Physis weiterzuentwickeln." Auch an der Verlässlichkeit will er arbeiten. "Was mir ein bisschen gefehlt hat, war die Konstanz. Ich habe ganz gute Spiele gezeigt, ab und zu aber auch wieder nicht so gute. Das gilt es, in der Rückrunde auszubauen, konstanter zu werden und natürlich auch so viele Tore zu erzielen wie möglich", so Pieringer, "ich will noch einige Tore folgen lassen, damit wir den Klassenerhalt gemeinsam feiern können. Wir hatten Spiele, in denen wir in Führung lagen und uns den Sieg noch haben nehmen lassen und Punkte verschenkt haben. Das versuchen wir besser zu machen, weil wir uns weiterentwickeln wollen. Wir sind noch nicht am Ziel, das ist noch ein weiter Weg."