Pieper überkommt abermals ein unschönes Gefühl

Das erste Bundesliga-Treffen zwischen Amos Pieper und Luca Kilian gehörte zu den schönen Seiten der Partie gegen den 1. FC Köln, nach der Arminias Innenverteidiger erneut den vergebenen Möglichkeiten nachtrauerte.

Es war ein Wiedersehen mit langem Anlauf. Theoretisch hatte die Möglichkeit, in einem Bundesligaspiel aufeinanderzutreffen, schon seit über einem Jahr bestanden, seit dem Bielefelder Aufstieg nämlich. Doch erst beim Spiel am vergangenen Samstag standen sich die zwei Innenverteidiger, Arminias Amos Pieper und Luca Kilian vom 1. FC Köln, tatsächlich erstmals in der Bundesliga gegenüber.

"Ich musste auch daran denken, dass es jetzt endlich einmal geklappt hat, gegeneinander auf dem Feld zu stehen", erzählte Pieper anschließend über Kilian, der nach dem Wechsel aus Paderborn zunächst in Mainz eine schwierige Zeit hatte, nun aber unter seinem alten Ziehvater Steffen Baumgart in Köln in die Mannschaft fand. "Wir haben uns vorher alles Gute gewünscht für das Spiel und auch nachher kurz gequatscht", so Pieper weiter. "Wir hatten eine sehr schöne gemeinsame Zeit in Dortmund. Freut mich für ihn, dass es jetzt so gut läuft."

Beim BVB gewannen die zwei einst 2017 gemeinsam die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft gegen den FC Bayern und verwandelten dabei im notwenigen Elfmeterschießen jeweils ihren Schuss. Vergangenheit! Pieper: "Später ist es vielleicht einmal schön zu sehen, dass wir es in die Bundesliga geschafft haben. Im Spiel denkt man an so etwas natürlich nicht. Da geht es um unsere Situation und um unsere Punkte."

Es wäre uns ein bisschen egaler, wenn wir in dieser Saison nicht schon öfter das Gefühl gehabt hätten, dass mehr dringewesen wäre. Amos Pieper

Und da hat Pieper allen Grund, unzufrieden zu sein. Trotz großen Aufwands und passabler Leistung gelang seinem Bielefelder Team auch gegen Köln beim 1:1 wieder nur ein Teilerfolg. "Es wäre uns ein bisschen egaler, wenn wir in dieser Saison nicht schon öfter das Gefühl gehabt hätten, dass mehr drin gewesen wäre. Dann ist es bitter, dass nie drei Punkte rausgesprungen sind", haderte der 23-Jährige und erinnerte an bisherige Heimspiele wie gegen Frankfurt (1:1), Hoffenheim (0:0) und Wolfsburg (2:2) mit ähnlichem Verlauf.

Arminia fehlen gefühlt acht Zähler

Die Köln-Partie hinzugenommen, fehlen demnach nunmehr somit schon acht Zähler - mit insgesamt 18 Punkten stünde Arminia auf einem soliden Mittelfeldplatz in der Tabelle. Und dennoch. "Es hilft nichts, jetzt an allen Dingen zu zweifeln und zu grübeln, sondern wir müssen das Konstrukt noch stabiler werden lassen", fordert Pieper, der seine Zuversicht bewahrt. "Ich bin sehr optimistisch. Bis auf die Ergebnisse sind wir gut und stabil in die Saison gestartet, mit erfrischendem Fußball. Wir sollten nicht darüber nachdenken, sondern so weitermachen, die Tore erzielen, vielleicht auch einmal zu null spielen und gucken, was gut war."