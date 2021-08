Pieper mit Grinsen und ohne Gegentor

Eine starke Abwehrleistung seiner Arminia sah Amos Pieper zum Auftakt-0:0 gegen Freiburg. Der Verteidiger selbst überzeugte mit guten Pass- und Zweikampfwerten.

Viel hat Amos Pieper in seinem Karriereverlauf schon erlebt. Deutscher A-Jugendmeister war er mit Borussia Dortmund, Erstligaspieler wurde er 2020 in Bielefeld, dazu in diesem Jahr U-21-Europameister mit den DFB-Junioren. Ein Bundesligaspiel vor über 10.000, dazu noch eigenen Fans - dies widerfuhr dem 23-Jährigen am Samstag zum ersten Mal. "Natürlich macht das etwas mit einem", berichtete Pieper hinterher über seine Gefühle, als er in die mit 13.750 Zuschauern immerhin zur Hälfte gefüllten, gemäß Corona-Bedingungen aber ausverkaufte Schüco-Arena einlief: "Man sah schon beim Aufwärmen, dass das kein normales Spiel wird. Wir hatten ein Grinsen im Gesicht, so war es zumindest bei mir." Wohl auch bei den anderen: Trainer Frank Kramer bestätigte nach dem Spiel gegen Freiburg, dass sich seine Spieler zuvor in der Kabine auf die auf sie wartende Kulisse gefreut hätten "wie die Kinder zu Weihnachten".

Eine kleine Umstellung war es nicht nur für Pieper: "Es ist etwas schwieriger, sich abzustimmen. Eineinhalb Jahre konnte man jedes Wort auf dem Platz verstehen, da konnte man mehr justieren. Aufgekratzt waren wir aber nicht, das habe ich nicht gespürt auf dem Platz." In der Tat wirkte Arminias Defensive gefestigter als noch eine Woche zuvor beim 6:3-Sieg im Pokal bei der SpVgg Bayreuth. Die dort gegen den Regionalligisten erhaltenen Treffer seien unter der Woche logischerweise noch einmal Thema gewesen. Pieper: "Natürlich wurmt es einen, wenn man drei Gegentore kriegt, im Pokal gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner. Es hat auch seine Gründe, in Bayreuth waren sie vor allem individueller Natur. Wir gucken uns das an und es überlegt jeder, was kann er besser machen in der Situation. Aber dann ist es auch irgendwann gut und es geht ins nächste Spiel."

"Spätestens ab Sonntag können wir mit dem 0:0 leben"

Mit Erfolg, zumindest was die Abwehrarbeit angeht. Vor allem dank eines überragenden Torhüters Stefan Ortega Moreno (Pieper: "Tego hat dort angeknüpft, wo er letztes Jahr aufgehört hat“), aber auch eines im Wesentlichen gut gestaffelten Bielefelder Deckungsverbunds stand am Ende hinten die Null. Pieper selbst wusste mit guten Spieldaten zu überzeugen: Seine Passquote betrug 82 Prozent, die Zweikampfquote lag am Ende bei starken 80 Prozent. „Wir wussten, dass die Freiburger bei Standards und Flanken gefährlich sind. Das waren die einzigen Chancen, ansonsten haben wir gut verteidigt." Das Spiel sei "ein bisschen zäh, vielleicht nicht ganz so schön anzusehen" gewesen. Aber es war auch temporeich, intensiv und bestückt mit hochkarätigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. "Wer eine der Chancen nutzt, gewinnt", vermutete Pieper hinterher nicht zu Unrecht. "Jetzt ist es ein 0:0 geworden, spätestens ab Sonntag können wir auch damit leben."

Zumal sich Trainer Kramer gezwungen sah, für die Schlussviertelstunde die halbe Abwehr umzubauen und sowohl Pieper-Nebenmann Joakim Nilsson als auch Linksverteidiger Jacob Laursen kräftebedingt gegen Mike van der Hoorn und Nathan de Medina auszutauschen. "Wir haben ja gute Jungs, mit denen wir nachlegen können, egal auf welcher Position", sah Olympia-Teilnehmer Pieper darin allerdings kein Problem. "Sie wissen, was sie zu tun haben."