Pieper: "Ich war nie der Topspieler - egal, wo"

Amos Pieper wechselte von Absteiger Arminia Bielefeld zu Aufsteiger Werder Bremen. Insofern weiß er, worauf es in der bevorstehenden Bundesliga-Saison ankommt. Zum Auftakt in Wolfsburg wird er zur Startelf gehören - womöglich als einziger neuer Spieler im Kader.

Rund sieben Wochen ist es her, dass der SV Werder die Verpflichtung von Amos Pieper bekanntgegeben hat, unmittelbar nach der perfekt gemachten Bremer Bundesliga-Rückkehr. Seither haben den 24-Jährigen "viele Sachen bestätigt", weswegen er sich für den Wechsel entschieden hatte: "Hier ist alles ein bisschen größer, die Strahlkraft eine andere." Und doch wird es mit seinem neuen Klub wohl um dasselbe Ziel gehen wie mit seinem alten: den Klassenerhalt.

Drei Jahre war Pieper Stammspieler in Bielefeld, er stieg in seiner ersten Saison auf, wurde mit der Arminia in der Bremer Abstiegssaison 2020/21 Tabellen-15., in der Vorsaison bedeutete Platz 17 den Abstieg. In diesen tabellarischen Gefilden zwischen 1. und 2. Liga kennt er sich also bereits aus. Doch wenn er eines gelernt habe, gerade in den vergangenen beiden Jahren des Bundesliga-Abstiegskampf - dann, dass es gegen jeden Gegner in jedem Spiel um wichtige Punkte geht: "Man sollte nicht schauen: Wer landet hinter uns? Gegen wen müssen wir unbedingt punkten? Das ergibt sich wahrscheinlich an den letzten drei Spieltagen."

Pieper: "Das war in Bielefeld anders"

Andererseits wolle er seiner neuen Mannschaft im Vorfeld auch keine Limits nach oben setzen. "Aber es wäre vermessen zu sagen, dass wir um Europa mitspielen", so Pieper, "für uns geht es als Aufsteiger darum, die Klasse zu halten." Sportliche Parallelen zu seinem ehemaligen Verein hat er in Bremen kaum festgestellt, die Werder-Spielweise beruht eher darauf, das Geschehen "im Griff zu haben - das war in Bielefeld anders".

Auch für Pieper persönlich bedeutet das eine neue Rolle. Er spielt nun nicht mehr als Innenverteidiger in einer Viererkette, sondern als rechter Part in einer Dreierkette. Natürlich sei diese Umstellung für den U-21-Europameister von 2021 anspruchsvoll, sagt er, "aber ich bin jemand, der das schnell adaptiert". Aller Voraussicht nach ist Pieper der einzige neu verpflichtete Spieler im Kader (Mitchell Weiser war in der Vorsaison bereits ausgeliehen), der am 1. Spieltag in Wolfsburg in der Startelf stehen wird. Nun wolle er diesen Status auch festigen.

Mir wurde auf meinem Weg nichts geschenkt. Amos Pieper

Für den Verteidiger spricht nach eigener Aussage sein Naturell, "in jedem Spiel, jedem Training, jeder Situation immer dieses Feuer" zu entfachen, auch, wenn mal etwas nicht klappe. "Mir wurde auf meinem bisherigen Weg nichts geschenkt", erklärt der in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildete Pieper: "Ich war nie der Topspieler - egal, wo ich hingekommen bin. Ich war auch nie das Toptalent in der Jugend." In Bremen hat er sich nun trotzdem erst mal durchgesetzt.