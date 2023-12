Picks Scharmützel mit Heidenheims Coach Schmidt

Der 1. FC Heidenheim feierte mit dem 1:0 in Mainz seinen ersten Auswärtssieg. Eine kuriose Szene verhinderte einen weiteren Treffer des Aufsteigers.

Näher kann man nicht dran sein an seinem ersten Bundesligatreffer als Florian Pick. Sein geschickter Schlenzer war erst an den Pfosten und dann an den Rücken des Mainzer Torhüter Daniel Batz geprallt und trudelte - langsam aber sicher - schräg über die Torlinie.

Kleindienst vereitelt Picks Treffer

In Tim Kleindiensts Wahrnehmung aber blieben Restzweifel. "Ich wollte ihn reinlassen, aber aus meiner Sicht hat er sich nur noch auf der Stelle gedreht, das war die Problematik, weswegen ich hinterhergehe, ich dachte, er bleibt auf der Linie liegen, das wollte ich auch nicht", so Heidenheims Torjäger, also ging er auf Nummer sicher und stocherte die Kugel ins Gehäuse.

Dumm nur, dass der 28-Jährige zuvor knapp, aber eindeutig im Abseits gestanden hatte. Also verwehrte Schiedsrichter Bastian Dankert dem Treffer zurecht die Anerkennung. "Am Ende ist es bitter, wenn er reingegangen wäre, tut es mir leid für Picki", versicherte Kleindienst. Und auch Torhüter Kevin Müller, der hinten mehrfach stark die Null gesichert hatte, drückte sein Bedauern aus: "Für Picki hätte es mich mega gefreut, es wär die Krönung für ihn gewesen."

Giftige Gesten und Worte Richtung Schmidt

Zumal gerade vor diesem Spiel Trainer Frank Schmidt seine Sehnsucht zum Ausdruck gebracht hatte, dass endlich auch mal ein Spieler von der Bank treffen möge. Das war aber nicht der Grund für Picks heftige Reaktion Richtung eigene Bank, als er sich als entscheidenden Faktor für das vermeintlich 2:0 wähnte. Da sendete der 28-Jährige eindeutig giftige Gesten und Worte Richtung Schmidt. Ungewöhnlich für die bislang als unerschütterliche Einheit auftretenden Heidenheimer.

Was war passiert? Die Ursache des Scharmützels lag in einer Szene einige Momente davor, wie Schmidt auf Nachfrage des kicker verriet. "Es gab vorher was, wo wir unnötig den Ball verloren haben, wo wir den Ball mit der Hacke spielen, das habe ich auch deutlich gemacht", erläuterte Schmidt, der dessen Unmut darüber wohl heftig ausgefallen war und Pick im seiner Erfolgseuphorie zum entsprechenden Konter animierte, "in dem Moment wollte er es dem Trainer zeigen, dass er es besser kann."

Erster Auswärtssieg

Picks finalen Triumph aber vereitelte Kleindienst. "Zum Glück haben wir das Tor am Ende nicht gebraucht, sonst wäre es natürlich ärgerlich gewesen, wenn wir noch das 1:1 gefressen hätten", resümierte Schmidt, "aber das ist der Fußball, du denkst immer, du hast schon alles gesehen, aber es gibt immer wieder neue Situationen, deswegen macht es auch so viel Spaß - meistens."

Trotz der Nebengeräusche freute sich der Aufsteiger über den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga, den die überhaupt erste Führung in der Fremde nach dem ersten Auswärtstor von Marvin Pieringer beschert hatte. "Ich glaube, wir können diesmal deutlich von Glück reden, aber uns ist es egal", so Kleindienst, "wir sind froh, den ersten Auswärtssieg geholt zu haben, dazu gegen Mainz, die wir auf Abstand halten konnten."