Pick wird Nürnberger

Am Donnerstagvormittag stellte der 1. FC Nürnberg Stefanos Tzimas vor, am Nachmittag folgte der nächste Neuzugang: Nach vier Jahren beim 1. FC Heidenheim wechselt Florian Pick zu den Mittelfranken, eine Ablöse wird nicht fällig. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison kam der 28 Jahre alte Flügelspieler in 22 Partien zum Einsatz (ein Assist), außerdem bringt er die Erfahrung aus 77 Zweit- und 83 Drittliga-Spielen mit zum FCN.