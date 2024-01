Pick über Zunder und Reibungen

Mal Startelf, mal Statist, ein geklautes Tor und Zoff mit Trainer Schmidt - Florian Pick erlebt eine bewegte Debütsaison in der Bundesliga.

Aus Heidenheims Trainingslager im spanischen Algorfa berichtet Michael Pfeifer

Eigentlich ging das Abenteuer Bundesliga gut los für Florian Pick. Gleich zum Auftakt stand der Flügelflitzer in der Heidenheimer Startelf, beim 0:2 in Wolfsburg durfte er sogar über die volle Distanz ran. Es blieb ein Einzelfall. Die zehn weiteren Einsätze beschränkten sich meist auf nur wenige Minuten, der Stammspieler aus der Aufstiegssaison musste sich hinten anstellen, hinter dem wieder genesenen Jan-Niklas Beste und hinter Neuzugang Eren Dinkci.

"Gerade nach der letztjährigen Rückrunde hatte ich mir schon mehr Spielzeit vorgestellt, aber Niki und Eren machen es aktuell sehr gut", muss Pick anerkennen, "aber ich gebe immer Gas und stelle mich in den Dienst der Mannschaft. Mein Ziel ist aber ganz klar in der ersten Elf zu spielen - egal, auf welcher Position."

Ansage von Schmidt, Entschuldigung von Pick

Jede Gelegenheit ist willkommen, um auf sich aufmerksam zu machen. Zuletzt beim 1:0-Sieg in Mainz ist das Pick gelungen, wenngleich nicht eben wunschgemäß. Da war der in der Schlussphase Eingewechselte ganz nah dran an seinem ersten Bundesligator - und an einem ernsten Zoff mit Trainer Frank Schmidt. In der Annahme soeben das entscheidende 2:0 erzielt zu haben, gestikulierte und giftete Pick trotzig Richtung Trainerbank. "Wir hatten vorher schon eine Situation, da gab es von draußen ein bisschen Zunder für mich und dann waren da sehr viele Emotionen drin", erinnert sich Pick schmunzelnd an diese Episode. Unmittelbar zuvor hatte er statt clever auf Zeit zu spielen, den Ball mit einem unnötigen Hackentrick verplempert und sich prompt eine deutliche Ansage von Schmidt eingehandelt.

Pick hatte erst mit einem satten Schlenzer an den Innenpfosten geantwortet, dann mit der Trotzreaktion. "Ich habe mich aber direkt danach entschuldigt, dass ich da eine Geste gemacht habe. Das wurde auch nicht sanktioniert, der Trainer hat das auch nicht persönlich genommen und mir gesagt, es ist alles gut", schildert Pick, "wir haben ein sehr gutes und enges Verhältnis, da können solche Reibungen auch mal passieren."

Kein Vorwurf an Kleindienst

Ärgerlich nur, dass Kollege Tim Kleindienst aus einer Abseitsposition heraus den ohnehin ins Tor trudelnden Ball noch berührte und Picks Premierentreffer so verhinderte. "Da dachte ich tatsächlich noch, der Ball ist drin, drei Sekunden später war klar, dass er nicht drin war. Das war ein bisschen schade, muss ich sagen. Im Video hat man gesehen, dass der Ball reingetrudelt wäre", so Pick, der Kleindienst aber keinerlei Vorwürfe macht, "als Stürmer überlegst du da nicht lange und willst auf Nummer sicher gehen. Solche Dinge passieren, schade für mich, das muss ich halt noch nachholen."

Picks Zukunft ist offen

In der Restsaison hofft der 28-Jährige auf eine ähnliche Entwicklung wie in der Aufstiegssaison. "Letztes Jahr habe ich in der Hinrunde acht Spiele in Folge nicht gespielt und dann in der Rückrunde in jeder Partie und konnte der Mannschaft in der entscheidenden Phase sehr helfen", so Pick, "so soll auch die Rückrunde in diesem Jahr aussehen."

Es muss ein entscheidender Kick kommen, schließlich läuft sein Vertrag im Sommer aus, die Zukunft ist derzeit völlig offen. "Ich habe mit dem Trainer gesprochen, es war ein guter Austausch. Ich fühle mich sehr wohl hier mit den Jungs, es ist eine top Gemeinschaft", schildert Pick seine Sicht und Situation, "alles andere warte ich ab, konzentriere mich auf die Rückrunde, damit meine Spielzeit mehr wird. Beide Seiten wollen sich die Entwicklung anschauen und machen sich keinen Druck."

Schalke, Kaiserslautern, Magdeburg, Ingolstadt und nun Heidenheim - Pick hat einen langen Anlauf über die 3. und 2. Liga genommen bis zum Spätberufenen in der Bundesliga. "Besser spät als nie", sagt er und hofft auf den nächsten Push in der Rückrunde. Und auf sein erstes Bundesligator ...