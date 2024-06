Pick Szeged verlängert mit Torwart-Routinier

In der Sommerpause feilt Pick Szeged weiter an dem Kader für die kommende Saison. Neben zahlreichen Neuzugängen vertraut der ungarische Klub weiter auf einen erfahrenen Torhüter.

Roland Mikler bleibt Pick Szeged auch in der kommenden Saison erhalten. Sascha Klahn

Zahlreiche Topstars schließen sich in diesem Sommer Pick Szeged an. Aus Magdeburg wechselt Janus Smarason nach Ungarn. Auch der ehemalige Flensburger Magnus Rød oder Jeremy Toto von HBC Nantes wechseln zum ungarischen Vizemeister.

Neben Neuzugang Tobias Thulin setzt Szeged zwischen den Pfosten auf Kontinuität. Der Topklub verlängerte den Vertrag mit Roland Mikler um weiteres Jahr. Der erfahrene Torhüter geht somit in seine zehnte Saison in Szeged.

Miklers Erfahrung soll Mannschaft stabilisieren

"In der nächsten Saison brauchen wir einen erfahrenen Torwart", so Bence Kiss auf der Webseite des Vereins und Szegeds Geschäftsführer führte aus: "Die Routine, die er hat, ist ein großer Vorteil, sie bedeutet uns sehr viel, wir werden ihn in der neuen Saison für unser Team sehr brauchen."

2010 wechselte der 39-jährige Mikler das erste Mal zu Szeged. Nach fünf Jahren in Veszprem (2014-2019) kehrte der ungarische Nationalspieler zu Szeged zurück und gewann seither zweimal die Meisterschaft in der ungarischen Liga.

"Ich freue mich, dass ich meine zehnte Saison in Szeged beginnen kann", so Mikler über seine Vertragsverlängerung: "Es wird große Veränderungen im Kader geben, das macht eine Vorbereitung immer zu etwas Besonderem. Ich arbeite bereits daran, dem Team zu helfen, erfolgreich zu sein, Siege zu erringen und Trophäen zu gewinnen."