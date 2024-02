Pick Szeged bindet spanischen Nationalspieler

Ungarns Spitzenklub Pick Szeged setzt auch in Zukunft auf Imanol Garciandia. Der 28-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag nun verlängert.

"Ich habe meinen Vertrag mit großer Freude unterzeichnet, weil ich gerne in Szeged spiele und hier lebe. Der Verein und das, was den Handball in der Stadt umgibt, ist magisch", so der Linkshänder zum neuen Zweijahresvertrag in einer Vereinsmitteilung.

Garciandia ist im rechten Rückraum heimisch. Nachdem er in der Jugend für SD Urola und Sanlo EKT spielte, begann seine Profikarriere 2015 bei Ciudad Logrono. In der Saison 2020/21 spielte er eine Saison für PAUC Aix en Provence, ehe er dann zu Pick Szeged ging.

In der spanischen Nationalmannschaft debütierte er im Juni 2018 gegen Polen, seitdem absolvierte er 47 Länderspiele und erzielte 120 Tore. Größter Erfolg war Bronze bei der Handball-WM 2023, weitere Medaillen gab es mit Silber 2022 und Bronze 2018 bei den Mittelmeerspielen.