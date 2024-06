Pichler verlängert in Kiel

Bundesliga-Aufsteiger Holstein KIel kann auch in Zukunft auf Benedikt Pichler bauen. Der 26 Jahre alte Stürmer, der 2021 von Austria Wien zur KSV gewechselt war, verlängerte seinen ursprünglich bis 2025 datierten Vertrag vorzeitig - über die neue Vertragsdauer machten die Kieler keine Angaben. Mit acht Toren sowie drei Assists in 22 Einsätzen hatte der Österreicher maßgeblichen Anteil am erstmaligen Kieler Aufstieg.