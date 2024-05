"Physische Komponente" im Sturm: Braunschweig verpflichtet Szabo

Eintracht Braunschweig hat bereits den vierten Neuzugang für die neue Saison präsentiert. Der Ungar Levente Szabo, zuletzt leihweise bei Diosgyöri VTK in der ersten ungarischen Liga im Einsatz, soll die Löwen verstärken.

Mit nur 37 Toren hat die Eintracht in der abgelaufenen Saison die viertschwächste Offensive der Liga gestellt. Rayan Philippe war mit acht Treffern bester Torschütze. Entsprechend haben die Verantwortlichen in Braunschweig in der Offensive Handlungsbedarf gesehen. Mehr Wucht erhofft man sich mit der Verpflichtung des mit 1,95 Metern großgewachsenen Stürmers Levente Szabo. Der 24-Jährige kommt vom ungarischen Erstligisten Fehervar FC, die abgelaufenen Saison verbrachte er jedoch leihweise bei Diosgyöri VTK, wo er in 28 Spielen insgesamt sieben Tore und drei Vorlagen verbuchen konnte.

Szabo überzeugt mit viel Erfahrung

Sportdirektor Benjamin Kessel ist zuversichtlich, dass Szabo "eine physische Komponente als Zielspieler geben" wird, welche die Löwen "im Angriff unbedingt haben wollen. Er bringt trotz seines noch recht jungen Alters schon viel Erfahrung mit und passt über das Sportliche hinaus charakterlich sehr gut zu unserer Eintracht."

Auch Szabo selbst zeigt sich glücklich, "jetzt hier in Braunschweig bei diesem traditionsreichen Verein zu sein." Er habe sich bereits ein Bild von den "fantastischen Fans" gemacht, die "eine beeindruckende Stimmung erzeugen. Ich möchte die Mannschaft und den Verein dabei unterstützen, seine Ziele zu erreichen und freue mich darauf, Teil von den Löwen zu sein", ergänzt Szabo.

Der 24-Jährige verbrachte große Teile seiner fußballerischen Laufbahn in Italien. Über die Jugend von Atalanta Bergamo schloss er sich der U 19 vom CFC Genua an, ehe es für ihn 2019 zurück in seine Heimat Ungarn ging, wo er über die letzten Jahre einige Male verliehen wurde. Nach den Verpflichtungen von Max Marie, Kevin Ehlers und Leon Herdes ist Szabo bereits der vierte Neuzugang für die kommende Saison.