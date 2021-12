"Physisch und mental am Limit": Kiel verliert in Wetzlar und Magdeburg aus den Augen

War es das endgültig mit der Meisterschaft für den THW Kiel? Während Spitzenreiter Magdeburg von Sieg zu Sieg eilt, verloren die Kieler am Sonntag bei der HSG Wetzlar. Flensburg musste sich in Balingen mit nur einem Punkt begnügen.

Die Magdeburger hatten am Samstag mit dem 27:24 beim Bergischen HC den 15. Sieg im 15. Spiel gefeiert - am Sonntag konnten sie sich auf der Couch über die Patzer der Konkurrenz freuen. Der THW Kiel kassierte beim 27:29 in Wetzlar den nächsten Rückschlag im Titelrennen, das allmählich kaum noch als solches durchgeht. Sander Sagosen (9 Treffer) war bester THW-Torjäger, bei Wetzlar hießen die Topwerfer Adam Nyfjall und Domen Novak (beide 5).

Viel mehr Frische werden wir im Dezember nicht mehr hinbekommen. Wir müssen die eine Woche noch überstehen. THW-Coach Filip Jicha

"Es ist bitter, hier zu verlieren, aber meine Mannschaft ist am Limit, physisch wie mental. Die Akkus sind leer", sagte THW-Trainer Filip Jicha am Sky-Mikrofon nach der Niederlage im 29. Pflichtspiel der Saison. Vorwürfe an die Mannschaft gab es nicht. "Ich habe großen Respekt vor meinen Jungs, wie sie sich reinhauen. Viel mehr Frische werden wir im Dezember nicht mehr hinbekommen. Wir müssen die eine Woche noch überstehen."

Ärger auch beim Nordrivalen Flensburg

Wie in Kiel herrschte auch beim Nordrivalen Flensburg vorweihnachtlicher Frust nach dem 23:23 bei Balingen-Weilstetten. "Das ist brutal ärgerlich. Wenige Minuten vor Spielende hatten wir mehrfach die Chance, das Spiel für uns zu entscheiden", ärgerte sich SG-Trainer Maik Machulla. "Allerdings haben wir - um es nett auszudrücken - nicht unser bestes Angriffsspiel gezeigt. Unser Überzahlspiel lief katastrophal, was in den vergangenen Jahren unsere Stärke war."

Magdeburg ist mit 30:0 Punkten vorzeitig Herbstmeister, marschiert scheinbar unaufhaltsam dem ersten Meistertitel seit 2001 entgegen. Kiel (24:8) und Flensburg (23:7) haben den Tabellenführer fast schon aus den Augen verloren.

Bei den Füchsen wird es in der Halbzeit laut

Die Ausrutscher des Nord-Duos freute auch die Füchse Berlin (24:6), die im Kampf um einen Champions-League-Platz weiter kräftig mitmischen. Dabei verschlief der Hauptstadt-Klub in Göppingen die erste Hälfte, ehe nach dem Wechsel noch ein ungefährdeter Sieg heraussprang. Neben den treffsicheren Hans Lindberg und Jacob Holm, die beide jeweils neun Tore warfen, überzeugte vor allem Torwart Dejan Milosavljev. "In der Pause ist es etwas lauter geworden in der Kabine", berichtete Rückraumspieler Fabian Wiede. "Wir haben in der zweiten Halbzeit viel weniger Fehler gemacht."

Statistik

HSG Wetzlar - THW Kiel 29:27 (12:9)

Tore HSG Wetzlar: Novak 5, Nyfjäll 5, Cavor 3, Holst 3/3, Mellegard 3, Rubin 3, Forsell Schefvert 2, Fredriksen 2, Danner 1, Feld 1, T. Klimpke 1 THW Kiel: Sagosen 9, Ekberg 5/1, Wiencek 5, Duvnjak 4, M. Landin 2, Dahmke 1, Weinhold 1

Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst) - Zuschauer: 1250

Strafminuten: 6 / 6 - Disqualifikation: - / -

Frisch Auf Göppingen - Füchse Berlin 24:31 (16:14)

Tore Frisch Auf Göppingen: Lindenchrone Andersen 5, Schiller 5/3, Bagersted 3, Gulliksen 3, Heymann 3, Smarason 3, Ellebaek 1, Kozina 1 Füchse Berlin: Holm 9, Lindberg 9/4, Kopljar 3, M. Vujovic 3, Drux 2, Wiede 2, Andersson 1, Langhoff 1, Sauter 1

Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach) - Zuschauer: 750

Strafminuten: 6 / 6 - Disqualifikation: - / -

HBW Balingen-Weilstetten - SG Flensburg-Handewitt 23:23 (14:13)

Tore HBW Balingen-Weilstetten: Lipovina 6/2, Zintel 5, Schoch 4, Strosack 3, Heinzelmann 2, Nothdurft 2, Beciri 1

SG Flensburg-Handewitt: Larsen 8, Gottfridsson 5, Golla 3, Einarsson 2, Svan 2, Hald 1, Mensing 1, Semper 1

Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel) - Zuschauer: 750

Strafminuten: 8 / 8 - Disqualifikation: - / -

MT Melsungen - HC Erlangen 30:28 (11:16)

Tore MT Melsungen: Reichmann 7/3, Kühn 6, K. Häfner 5, Kastening 4/3, Kunkel 3, Pavlovic 3, Arnarsson 1, Jonsson 1

HC Erlangen: Jeppsson 7, S. Firnhaber 6, Bissel 3, Metzner 3, Sellin 3, Steinert 3/2, Överby 2, Büdel 1

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin) - Zuschauer: 1135

Strafminuten: 10 / 10 - Disqualifikation: - / -

DHfK Leipzig - GWD Minden 25:26 (13:12)

Tore DHfK Leipzig: Wiesmach 6/3, Ivi? 4, Binder 3, M. Gebala 3, Jotic 3, Mamic 3, Krzikalla 1/1, Milosevic 1, Remke 1

GWD Minden: Darmoul 7, Urban 5/1, Schluroff 4, Korte 3, Jukic 2, Meister 2, Staar 2, Pieczkowski 1

Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg)

Strafminuten: 4 / 8 - Disqualifikation: - / -