"Physisch starkes Stürmerprofil": Hunziker kommt auf Leihbasis aus Basel

Der Karlsruher SC hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Auf Leihbasis kommt vom FC Basel der Schweizer U-Nationalspieler Andrin Hunziker. Das gab der Zweitligist am Freitagnachmittag bekannt.

Der Plan des KSC mit dem großgewachsenen Hunziker (1,92 m) ist klar benannt, wie Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis, gegenüber dem Karlsruher Vereinsmedium erklärt. "Auch diese Saison wollen wir für die 2. Liga unbedingt ein physisch starkes Stürmerprofil im Kader haben. Andrin bringt dafür ideale körperliche Voraussetzungen mit. Mit seiner Größe kann er als Zielspieler in der vordersten Reihe unter Gegnerdruck Bälle behaupten und ist im Kopfballspiel schwer zu verteidigen."

"Passt perfekt" zur Spielweise des KSC

Zudem strahle Hunziker "Torgefahr aus, ist sich aber auch nicht zu schade für das Team zu arbeiten. In den Gesprächen haben wir sofort gespürt, dass Andrin zu unserer intensiven Art und Weise, Fußball zu spielen perfekt passt und freuen uns über diese Verstärkung für unsere Offensive."

Somit dürfte der gebürtige Baseler den positionsgetreuen Ersatz für Igor Matanovic darstellen, der nach seiner vollends überzeugenden Leihe in der abgelaufenen Saison mit 14 Treffern sowie sieben Assists in 32 Liga-Spielen zu Stammverein Eintracht Frankfurt zurückkehren wird.

Hunziker will "nächsten Schritt in meiner Karriere gehen"

Hunziker verbrachte große Teile seiner fußballerischen Laufbahn beim FC Basel. Der KSC ist nun seine zweite Leihstation, bereits in der Saison 2022/23 verbrachte er ein Jahr beim FC Aarau in der zweiten Schweizer Liga (acht Tore). Nach seiner Rückkehr verlief die abgelaufene Saison für Hunziker alles andere als ideal. Am 4. Spieltag noch per Treffer in Erscheinung getreten, riss er sich anschließend das Kreuzband und verpasste nahezu die gesamte Saison. An den letzten beiden Spieltagen feierte er nach seiner Genesung schließlich immerhin noch zwei Kurzeinsätze.

Bei den Badenern erhofft sich Hunziker nun, durch Spielzeit wieder an sein Leistungslimit zu kommen. "Der KSC ist ein unglaublich toller und großer Verein mit super Fans. Die Stimmung ist top und mit dem neuen Stadion und der guten Mannschaft möchte ich in der 2. Bundesliga den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen. Auf dem Platz will ich vor dem Tor gefährlich sein und auch die Mitspieler einsetzen."

Nach Robin Himmelmann, Aki Koch, Benedikt Bauer, Noah Rupp und Robin Heußer ist Hunziker bereits der sechste Neuzugang des KSC.