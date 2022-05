"Physisch starker Mittelstürmer": Heidenheim befördert Qenaj

Der 1. FC Heidenheim befördert seinen Jugendspieler Elidon Qenaj. Der 19-jährige Angreifer erhält einen Profivertrag bis 2023.

"Elidon ist mit 1,95 Meter ein physisch starker Mittelstürmer, der trotz seiner Größe auch technisch gut ausgebildet ist", wird Holger Sanwald, FCH-Vorstandsvorsitzender, auf der Vereinswebsite zitiert. "Mit seiner Art, Bälle festzumachen und seinem guten Kopfballspiel sehen wir Potenzial in ihm, das er in der kommenden Spielzeit jetzt auch in unserer Profimannschaft unter Beweis stellen soll."

Doppelpack gegen den FC Bayern

Der beidfüßige Stürmer kam in der zurückliegenden A-Junioren-Bundesligasaison auf fünf Tore und acht Vorlagen in 16 Partien. Besonders wichtig war dabei sein Doppelpack in München, als er nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand noch die beiden Treffer zum 3:2-Auswärtssieg beim FC Bayern erzielte. Damit sicherte Qenaj dem FCH den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag.