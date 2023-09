Phönix verzichtet auf Einspruch: Die Punkte gehen an St. Pauli II

Phönix Lübeck ist die Tabellenführung los: Das Duell mit St. Pauli II vom 5. Spieltag wird endgültig für die U 23 der Hamburger gewertet.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Nun ist es amtlich: Wie der FC St. Pauli über die soziale Plattform X (vormals Twitter) unter Verweis auf den Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) mitteilt, verzichtet der 1. FC Phönix Lübeck in der Causa Michael Kobert auf einen Einspruch beim Verbandsgericht. Das hatte Anfang vergangener Woche in einem Urteil das eigentlich mit 2:1 sportlich an Phönix gegangenen direkte Duell mit der Pauli-U-23 in ein 5:0 für die Hamburger umgewandelt.

Der Grund: Die Lübecker wechselten zur Halbzeit besagten Kobert für Jayden Bennetts ein. Kobert aber stand zum Zeitpunkt der Begegnung nicht auf der Spielberechtigungsliste. Da das NFV-Urteil nun rechtskräftig ist, gehen die drei Punkte am Grünen Tisch an die Kiezkicker. Mit der Folge, dass Phönix Lübeck nur mehr 16 Punkte auf dem Konto hat und die Tabellenführung an die U 23 von Holstein Kiel abtreten muss. Der FC St. Pauli II steht nun bei zwölf Punkten auf Rang sieben.