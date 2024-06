Phönix Lübeck vermeldet zwei Neuzugänge

Der 1. FC Phönix Lübeck holt zwei Youngster aus der Oberliga. Nico Poplawski (21) kommt von BW Bornreihe. Der Angreifer machte bisher mit 55 Toren in 93 Spielen auf sich aufmerksam. Zudem wechselt Ben Jablonski vom VfB Lübeck an den Flugplatz. Der 19-jährige Mittelfeldspieler sammelte in der zweiten Mannschaft des Stadtrivalen bereits Oberliga-Erfahrung, führte die U 19 zudem als Kapitän zum Klassenerhalt und Landespokal-Sieg.