Phönix Lübeck: Fluktuation im Adlernest - Zwei Keeper kommen

Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck hat nach dem geglückten Klassenerhalt derzeit viel Arbeit an der Personalfront. Ein Neuzugang-Trio ist schon wieder weg, mit Hendrik Wurr verlässt zudem ein gestandener Defensivkicker den Verein. Das Team zwischen den Pfosten hingegen steht nun.

Der 1. FC Phönix Lübeck hat nach der Trennung von Oliver Zapel (55), der eineinhalb Jahre als Cheftrainer des Regionalligisten fungierte, etwas gebraucht, um sich neu zu sortieren. Bei der ersten Trainingseinheit Ende Juni konnte Dinalo Adigo (50), der "einfachen und linientreuen Fußball" vermitteln möchte und vom Rostocker FC an die Travemünder Allee gelotst wurde, zwar zwölf Neuzugänge auf dem Flugplatz begrüßen - inzwischen hat man sich allerdings von einem Trio schon wieder getrennt.

Enrique Miguel Pereira da Silva (TSV Steinbach), mit schwerer Oberschenkelverletzung angereist, entschloss sich nun einen anderen Weg einzuschlagen. Yassine Maingad (FC Gießen) und Alexander Paul Begun (Vorwärts-Wacker U 19) musste Sportdirektor Frank Salomon mitteilen, dass "es nach den ersten Eindrücken sportlich für sie einfach nicht reicht." Überraschend getrennt haben sich auch die Wege von Phönix und Hendrik Wurr (27). Der Defensivspieler, der am letzten Spieltag 22/23 durch sein 3:2-Siegtor in der Nachspielzeit gegen den SV Werder Bremen II überhaupt noch dafür sorgte, dass die Lübecker in der Regionalliga geblieben sind, lehnte ein Angebot ab, den Vertrag zu verlängern.

Torwart-Trio steht

Im Gegenzug konnte der Klub im Rahmen des Trainingslagers in Sternberg am See (Mecklenburg-Vorpommern) zeitnah zwei Probe-Keeper verpflichten. So komplettieren nach dem Abgang von Stammtorwart Andrea Hoxha (FC Ballkani/Kosovo) nun Malte Schuchardt (24) und Carl Leonhard (22) das Trio um den noch verbliebenen Youngster Phil Kolvenbach (19), unterschrieben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Schuchardt ist in Lübeck kein Unbekannter, spielte früher beim Stadtnachbarn VfB und kehrt nun nach Stationen beim FC St. Pauli II, FC Teutonia und Kickers Emden zurück. Leonhard stand einst in Diensten von Darmstadt 98, dem 1. FC Kaiserslautern und kickte zuletzt bei RW Koblenz, will nun beim Kampf um die Nummer eins im Tor ein gewichtiges Wort mitreden.

Zum Start des Belt-Cup in Dänemark (6. Juli - 9. Juli) vermeldete Lübeck dann mit Johann Berger (23), Vladyslav Kraev (28), Kevin Ntika (27), Obinna Iloka (29) und Valdemar Sadrifar (22) gleich fünf weitere Neuzugänge. Alle spielten in der Vergangenheit unter Adler Neu-Coach Adigo in Rostock und folgten ihm nun an die Travemünder Allee. Auch im Team dahinter hat sich etwas getan: So wurde mit Emmanuel Gyasi (33) ein ehemaliger Fußballer, der in der Jugend beim Hamburger SV und Charlton Athletic ausgebildet wurde, im Herrenbereich bei Northampton Town spielte, als Koordinator präsentiert. In der letzten Spielzeit fungierte Gyasi noch als Scout beim 1. FC und soll nun auf der neu geschaffenen Position das Bindeglied zwischen Regionalligateam, der U 23 (Landesliga) und der U 19 des JFV Hanse (Oberliga) werden.