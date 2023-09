Phönix Lübeck empfängt Meppen: Polizei untergräbt Rekordversuch

Mit Phönix Lübeck und dem SV Meppen treffen zwei der zuletzt erfolgreichsten Teams in der Regionalliga Nord aufeinander. Auch deshalb strebten die Adler einen neuen Zuschauer-Rekord an. Dem Versuch erteilte die Polizei jedoch schon im Vorfeld ein Absage.

Es läuft gut für den 1. FC Phönix Lübeck. Zuletzt schnappten sich die Lübecker durch ein 2:1 beim TSV Havelse Platz zwei. Weiter geht es nun für die Adler in der Liga gegen den SV Meppen. Eine Partie, in der man bei den Hansestädtern ursprünglich eine neue Zuschauer-Rekordmarke (bisher 750 gegen Oldenburg) anpeilte. Die Vorzeichen dafür stehen allerdings nicht gut, da das von vorneherein als Sicherheitsspiel eingestufte Match, das deshalb auf dem Buniamshof und nicht an der heimischen Travemünder Allee ausgetragen wird, vorverlegt wurde.

"Wir hätten gerne am Sonntag gespielt, das war ja auch so geplant. Nun aber hat die Polizei entschieden, dass wir am Sonnabend um 16:30 Uhr ranmüssen", ist Sportdirektor Frank Salomon (59) enttäuscht von der Entscheidung, bei der Phönix kein Mitspracherecht hatte. Nun drohen finanzielle Einbußen, da parallel in Lübeck auch das Drittliga-Spiel zwischen dem VfB Lübeck und dem Halleschen FC steigt. "Wir freuen uns trotzdem auf das Spiel. Klar ist das ein Nachteil, ich hoffe aber, dass uns trotzdem viele Zuschauer unterstützen", will Abwehrspieler Jan Lippegaus (20) sich davon nicht runterziehen lassen, konzentriert sich lieber auf das rein Sportliche. "Es läuft ja richtig gut für uns. Wir wissen das aber einzuordnen, werden nun gegen eine qualitativ gute Truppe wieder alles zeigen müssen, um erneut erfolgreich zu sein."

Denn der SV Meppen ist nach Stotterstart in der Spur. Die Emsländer holten zuletzt drei Siege in Serie, gewannen unter Middendorp-Nachfolger Adrian Alipour fünf von sechs Pflichtspielen. Zuletzt 3:2 gegen BW Lohne. Dass der SVM trotz doppelter Überzahl zwischenzeitlich das 2:2 kassierte, zeigt dem Trainer, dass seine Mannschaft aber noch viel arbeiten und lernen müsse, noch kein Spitzenteam sei. Den Siegtreffer schoss Daniel Benke in der Nachspielzeit. Der 21-jährige Mittelfeldspieler gehörte schon 2021/22 zum Profikader, feierte in dieser Saison ein starkes Comeback, schoss bei fünf Einwechslungen zwei Tore. Er profitiert davon, dass der Absteiger verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzt.

Ganz wichtig sind für Alipour die Führungsspieler. Deswegen ist er erleichtert, dass Willi Evseev, der gegen Lohne wegen muskulärer Probleme vorsichtshalber ausgewechselt wurde, in Lübeck wieder zur Verfügung steht. Seine Spielweise sei zwingend erforderlich. Fehlen wird weiter Kapitän Jonas Fedl (Innenbandriss im rechten Kniegelenk). Einen Außenbandriss im Sprunggelenk hat sich Stürmer Jonathan Wensing zugezogen.

Die weiteren Begegnungen

Neben dem Topspiel, das um 16:30 Uhr angepfiffen wird, rollt der Ball am Samstag in der Regionalliga Nord noch auf sechs weiteren Plätzen. Den Auftakt machen um 13 Uhr Hannover 96 II und die SV Drochtersen/Assel. Zeitgleich stehen sich der Bremer SV und der SC Spelle-Venhaus gegenüber. Eine Stunde später empfängt Kilia Kiel den TSV Havelse. Ab 16 Uhr trifft dann der SSV Jeddeloh II auf Teutonia Ottensen. Am Abend geht es ab 18:30 Uhr zwischen BW Lohne und Weiche Flensburg weiter. Abgerundet wird der Samstag mit dem Hamburger Stadtderby zwischen den Nachwuchsteams des FC St. Pauli und des Hamburger SV. Anpfiff ist um 19:30 Uhr.

Der Sonntag beginnt mit der Partie zwischen dem Eimsbütteler TV und Eintracht Norderstedt (13 Uhr), ehe Spitzenreiter Holstein Kiel II den Spieltag beim VfB Oldenburg beschließt (15 Uhr).