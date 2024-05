Phönix Lübeck behauptet die Spitze - Meppen muss nach klarer Führung noch zittern

Der VfB Oldenburg verspielte am Samstag einen sicher geglaubten Sieg gegen Teutonia Ottensen, während Eintracht Norderstedt in Hannover den Sprung an die Tabellenspitze der Regionalliga Nord verpasste. Die behauptete am Sonntag Phönix Lübeck. Und auch der SV Meppen hatte Grund für Jubel.

Spelle bleibt Schlusslicht

Trotz Führung und Überzahl ging der SC Spelle-Venhaus beim 1:2 gegen Holstein Kiel II leer aus und verpasst es damit, die Rote Laterne weiterzuleiten. In einer zunächst ausgeglichenen Partie wurden die Kieler Mitte der ersten Hälfte stärker, dann aber sah Rankic nach einer Notbremse Rot beim Zweitliga-Nachwuchs. Kemna stellte vom Punkt auf 1:0 für Spelle (32.). Doch kurz vor der Pause besorgte Lelle nach einer Ecke das überfällige 1:1 (45.+2). In Durchgang zwei war die Partie offen, den entscheidenden Treffer besorgte Fehler, der flach das 2:1 für Holstein herstellte (76.). Spelle hatte noch Chancen auf den Ausgleich, agierte an diesem Tag aber vor dem Tor zu nachlässig.

Meppen zittert gegen St. Pauli

Noch zittern musste der SV Meppen am Sonntag trotz zwischenzeitlicher 3:0-Führung beim FC St. Pauli II. Die Partie in Norderstedt endete letztlich mit 3:2 aus Sicht der Gäste. Dabei waren es die letzten Minuten vor der Pause, die Meppen durchaus verdient auf Kurs brachten. Erst war es Seidel, der mit einem schönen Distanzschuss das 1:0 besorgte (45.), dann hatte Janssen Glück, das Keeper Kokott seinen Schuss aus spitzem Winkel durchrutschen ließ - 2:0 (45.+3). Gleich nach Wiederanpfiff staubte Spit zum 3:0 ab (48.), die Sache schien entschieden. Aber nur wenig später jagte Marie das 1:3 für die Hamburger unter die Latte (52.), und nach Angreifer Winters 2:3, das er nach einer Hereingabe in die Maschen spitzelte (75.), war die Partie wieder spannend. Doch weitere Tore fielen nicht.

Phönix behauptet die Spitze

Der Lauf von Phönix Lübeck geht weiter: Mit 2:0 gewann der Spitzenreiter gegen Aufsteiger Kilia Kiel. Dabei versteckten sich die Gäste nicht, mussten dann aber durch Meiers Distanzhammer das 0:1 hinnehmen (23.). Die Partie blieb intensiv, Phönix stand aber defensiv stabil. In Durchgang zwei ging es dann schnell, und die Heimelf war endgültig auf Kurs: Taritas bekam einen zweiten Ball vor den Fuß und staubte zum 2:0 ab (49.). Nun hatte Lübeck die Partie im Griff, von Kiel kam nicht mehr viel. Kurz vor Ende verpasste Obushnyi bei seinem Pfostentreffer einen noch höheren Sieg.

Kein Sieger in Bremen

Ein umkämpftes Duell endete am Sonntagnachmittag zwischen dem Bremer SV und der SV Drochtersen/Assel mit 1:1. Ansehnlich ging es nicht gerade zu am Panzenberg, viele Fouls und Unterbrechungen prägten das Geschehen. Nachdem in Halbzeit eins keine Tore fielen, brachte Gueye die Gäste nach einer gespielten Stunde mit 1:0 in Führung. Doch die hielt nicht lange, Fionouke glich für seine Bremer zum 1:1 aus (63.). Dabei blieb es, ein glücklicher Punkt für den BSV, der in der Tabelle weiter gut dasteht und D/A auf Distanz hält.

Lohne bleibt ungeschlagen

Einer der schwächeren Auftritte in dieser Saison endete für BW Lohne gegen den TSV Havelse mit 1:1. Es war zunächst eine Partie weitgehend im Leerlauf, für die überraschende Havelser 1:0-Führung sorgte Ilic, der nach einem Steilpass vor dem Keeper die Nerven behielt (29.). Eine nicht unverdiente Pausenführung, von der Heimelf kam zu wenig. Nach Wiederanpfiff verpasste es Stuhlmacher zweimal für Havelse, nachzulegen, so konnte Tönnies nach einer Ecke per Kopf für Lohne zum glücklichen 1:1 ausgleichen (69.). Der Gast suchte die schnelle Antwort, Langfeld aber traf nur den Pfosten. So blieb es beim Remis.

Norderstedt in Hannover ausgebremst

Nachdem die Hannoveraner die ersten Norderstedter Angriffsbemühungen überstanden hatten, übernahm der Zweitliga-Nachwuchs nach und nach die Kontrolle über die Partie. Gindorf brachte die Gastgeber in der 28. Minute mit einem frechen Freistoß in Führung, den er flach im Tor versenkte. Danach sorgten einige Fouls immer wieder für Unterbrechungen, was den Spielfluss hemmte. Nach der Pause erwischte wieder Norderstedt den besseren Start. Von Anhalt behauptete den Ball, hatte das Auge für Gutmann, der mit seinem zweiten Versuch im Nachschuss den Ausgleich markierte (51.). Beide Teams kamen nun zu Chancen. Von Anhalt hatte die Möglichkeit, die Partie zu drehen, schob aber am Tor vorbei. Kurz darauf klingelte es auf der anderen Seite. Am zweiten Pfosten lauerte Busch unbewacht und verwandelte trocken, nachdem Norderstedt die Kugel nicht geklärt bekam (67.). In den Schlussminuten ging es noch einmal hin und her. Am Ergebnis drehte sich allerdings nichts mehr. Durch die Pleite verpasste die Eintracht den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.

Oldenburger Abwärtsspirale hält an

Der VfB Oldenburg verpasste am Samstag einen möglichen Befreiungsschlag. Nach der Entlassung von Benjamin Duda saß erneut Frank Löning auf der Bank. Der sah zunächst, wie seine Mannschaft eine verdiente 2:0-Führung herausspielte. Käuper brachte die Hausherren in der 35. Minute etwas glücklich in Führung. Er kam nach einem Freistoß im Sechzehner an den Ball, setzte sich im Zweikampf durch. Seine anschließende Hereingabe senkte sich hinter Liesegang im Tor. Dem 2:0 ging ein Ottenser Angriff voraus. Oldenburg schaltete im Anschluss schnell um, Loubongo bekam halblinks den Ball, narrte seinen Gegenspieler, zog in den Strafraum und platzierte das Leder ins lange Eck zur vermeintlichen Entscheidung (70.). Das 2:0 hätten die Gastgeber sogar noch ausbauen können. Jedoch begann der Drittliga-Absteiger in der Schlussphase zu flattern und ermöglichte dem FC Teutonia einfache Tore. Beim Anschluss schaffte es Oldenburg mehrmals nicht, die Kugel aus der Gefahrenzone zu befördern, letztlich stocherte Ndure den Ball mit der Spitze gegen drei Gegenspieler ins Tor (81.). Beim Ausgleich in der Nachspielzeit drückte Uphoff einen verlängerten Eckball am zweiten Pfosten blank über die Linie. Als wäre das 2:2 aber nicht genug, handelte sich Krasniqi, beim Versuch mit einer fragwürdigen Grätsche von hinten einen Konter zu unterbinden, auch noch eine glatt Rote Karte ein. Die Gäste versuchten daraufhin noch den Lucky-Punch zu setzen, der gelang aber nicht mehr.

Weiche feiert ersten Saisonsieg

Weiche Flensburg kann doch noch gewinnen. Im achten Anlauf feierte der Remis-König der Liga, der zuletzt viermal in Folge zu einer Punkteteilung gekommen war, einen 5:0-Kantersieg und sogleich den ersten Dreier der laufenden Spielzeit. Die Eta-Elf übernahm von Anpfiff weg das Kommando und überrannte den Aufsteiger in der Folge förmlich. Vor allem zwei Akteure zeigten sich an diesem Abend besonders spielfreudig. Dreierpacker Jan-Pelle Hoppe (20./37./71.) und Marcel Cornils (46./78.) fegten den ETV quasi im Alleingang vom Feld. Durch den 5:0-Achtungserfolg verschafft sich Flensburg vorerst etwas Luft zur Gefahrenzone, Eimsbüttel wiederum steckt nach der siebten Saisonniederlage weiterhin tief im Tabellenkeller fest.

Jeddeloh II bezwingt HSV

In der zweiten Freitagspartie setzte sich der SSV Jeddeloh II mit 2:0 gegen den Hamburger SV II durch und verpasste den Rothosen nach zuletzt zwei Partien ohne Niederlage - unter anderem ein 0:0 gegen Drittliga-Absteiger Oldenburg - den nächsten Dämpfer. Der amtierende Vizemeister startete denkbar schlecht in die Partie und rannte bereits ab der 10. Minute einem Rückstand hinterher. Janßen bekam nicht mehr als Begleitschutz von der Gästedefensive und brachte den SSV in Front. Wie schon in den Spielen zuvor, konnte man den jungen Rothosen in puncto Einsatz kaum einen Vorwurf machen, warum die Hamburger jedoch die schlechteste Offensive der Liga stellen, wurde um ein weiteres Mal verdeutlicht. Nach vorne fehlte einfach die nötige Durchschlagskraft, um eine gestandene Regionalliga-Defensive ins Rudern zu bekommen. Als Jeddeloh in der 64. Minute durch von Aschwege schließlich auch noch Treffer Nummer zwei nachlegte, war die Partie entschieden.