Phönix Lübeck ärgert Jeddeloh II - Drochtersen/Assel verliert die Tabellenführung

Am Sonntag hat sich der SV Drochtersen/Assel einen Ausrutscher daheim gegen den Bremer SV geleistet und muss somit den VfB Lübeck vorbeiziehen lassen. Weiche Flensburg hält mit dem 4:1 bei St. Pauli II Schritt, Emden erlitt bei Hannover 96 II wieder heftig Schiffbruch. Phönix Lübeck hingegen machte dem favorisierten SSV Jeddeloh II das Leben schwer.

Am Sonntag fanden gleich sieben Spiele statt. Der bisherige Spitzenreiter SV Drochtersen/Assel kreuzte mit dem Bremer SV die Klingen, der seine letzten drei Spiele allesamt verloren hatte. Die erste hochkarätige Chance hatte dann auch gleich der favorisierte Gastgeber, doch von der Reith scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Seemann. Dieses Missgeschick sollte sich nach gut einer halben Stunde rächen, Hamid erzielte die Bremer Führung. Mit einem tollen Sololauf tief aus der eigenen Hälfte leitete er seinen Treffer ein, den schlussendlich er nach einer Flanke per Kopf finalisierte. Vier Minuten später legte Hamid sogar das 2:0 nach, nach einem Steilpass lupfte er den Ball aus der Nahdistanz über D/A-Torwart Siefkes. Kurz zuvor hätte sein Kollege Seemann beinahe vor seinem eigenen Sechzehner den Ball vertändelt, doch mit vereinten Kräften klärte die BSV-Abwehr. Mit dem 1:2 durch Neumann, ein kerniger Distanzschuss aus knapp 20 Metern, keimte bei den Gastgebern ab der 78. Minute neue Hoffnung auf, doch die Bremer brachten den Überraschungssieg über die Zeit.

Auf Platz zwei stand vor dem Wochenende der SSV Jeddeloh II, der auswärts beim 1. FC Phönix Lübeck (15.) gefordert war. Die Lübecker spielten von Beginn an mutig mit, doch unter anderem ein Fallrückzieher von Ciapa verfehlte in der 19. Minute knapp sein Ziel. Noch knapper war es in der 30. Minute. Neuzugang Adigo blieb zunächst im Eins-gegen-Eins an SSV-Torwart Bohe hängen, Pingel versuchte es aus spitzem Winkel und sein Schuss wurde auf der Linie geklärt. Auf der Gegenseite zielte Gottschling kurz vor der Pause um Zentimeter vorbei. Doch Phönix hatte mehr vom Spiel, wieder war es Ciapa, der in der 51. Minute mit einem Schuss für große Gefahr sorgte. In den finalen 20 Minuten steigerte sich Jeddeloh II, ohne aber aus dem Druck etwas Zählbares zu machen. So endete die Partie torlos, für den Underdog aufgrund der starken ersten Halbzeit fast schon ein enttäuschendes Resultat.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten

Für den zeitweiligen Spitzenreiter VfV 06 Hildesheim ging es nach zwei sieglosen Spielen darum, daheim gegen den Hamburger SV II nicht die Lücke nach oben größer werden zu lassen. Doch am Sonntag riss der Rothosen-Nachwuchs in der Domstadt die Initiative erstmal an sich. Andresen traf in der 40. Minute nach einem Angriff über den rechten Flügel mit einem abgefälschten Schuss zur fast überfälligen Gäste-Führung. Hildesheim startete entschlossen in den zweiten Durchgang. In der 50. Minute passte Pläschke auf Göttel und der Torjäger setzte die Kugel ins HSV-Netz. Danach war Hildesheim tonangebend, speziell Sonntag hatte nach gut einer Stunde die Führung mehrmals auf dem Fuß. In der 75. Minute rettete der Pfosten für die nun sehr weit nach hinten gedrängten Hamburger. Fast hätten die in der 86. Minute aber aus heiterem Himmel nochmal getroffen, nach einem Eckball musste VfV-Abwehrmann Kalinowski in letzter Sekunde retten. Ein Spiel zweier höchst unterschiedlicher Halbzeiten endete unter dem Strich leistungsgerecht mit 1:1.

Der von vielen als Mitfavorit eingestufte SC Weiche Flensburg brauchte beim FC St. Pauli II keinen allzu langen Anlauf, dann brachte Guder den Ball flach in den Strafraum, wo Cornils am langen Pfosten zur Führung einschoss (22.). Eine verdiente Führung, da die Flensburger gegen die U 23 der Kiezkicker mehr vom Spiel hatten. Zehn Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit zahlte sich das aggressive Stören des gegnerischen Spielaufbaus für den SC Weiche aus. Nadji ergatterte den Ball im Pauli-Strafraum und vollstreckte sofort zum 2:0. Doch im Gegenzug brachte Lee die Hamburger wieder heran. Jetzt war richtig Leben in diesem Spiel, Hartmann legte sich in der 64. Minute den Ball zum Freistoß hin und versenkte ihn direkt zum 3:1. Auch beim 4:1 hatte Hartmann seine Füße im Spiel. Sein Eckball landete in der 80. Minute am langen Pfosten bei Fölster, dessen Ablage bugsierte Herrmann zum Endstand ins Netz.

Für Kickers Emden ging es nach dem jüngsten 3:0 gegen den Bremer SV am Sonntag wieder mit dem vorherigen tristen sportlichen Alltag weiter. Bei Hannover 96 II lag die Elf von Trainer Stefan Emmerling schon zur Pause mit 0:3 zurück. In der 2. Minute schoss Foti die Landeshauptstädter in Führung. Momuluh (38.) und Evina (43.) legten nach. Auch der Pausentee hatte auf die Ostfriesen keine stimulierende Wirkung, Evina erhöhte in der 55. Minute auf 4:0 und war zwei Zeigerumdrehungen später zum 5:0 zur Stelle. Das 1:5 durch Niehues in der 86. Minute war nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein, schließlich weist Emden das mit großem Abstand schlechteste Torverhältnis der Liga auf.

Jungstörche halten Anschluss

Auch für Holstein Kiel II war die Saison bislang ein schwerer Gang. Am Sonntag gastierte Eintracht Norderstedt an der Förde und legte in der 22. Minute nach einer Einzelaktion von Saad vor. Noch vor der Pause hatten die Jungstörche die passende Antwort im Köcher. Sterner kam im Strafraum frei zum Schuss und platzierte den Ball flach im Eck (37.). Kurz nach der Pause war die Partie gedreht, Awuku traf vom Elfmeterpunkt für Kiel II (48.). Mit der Führung im Rücken schienen die Holstein-Talente selbstbewusster zu werden, Niehoff bediente in der 67. Minute Obuz, der erhöhte auf 3:1. Mit diesem Sieg halten die Jungstörche Anschluss an das rettende Ufer.

Zudem gewann Atlas Delmenhorst nach zuletzt zwei Pleiten am Stück gegen Teutonia Ottensen. Touray brachte die Hausherren in der 23. Minute nach einem Steilpass in Führung. In die Halbzeit ging Delmenhorst mit einem 2:0-Vorsprung, Ferfelis netzte in der 44. Minute ein. Ab der 62. Minute schnupperten die Gäste wieder an Zählbarem: Steinwender nutzte einen Abpraller von Atlas-Torwart Bansen und staubte ab. Eine Initialzündung, denn in der 66. Minute drang Steinwender mit viel Tempo in den Strafraum ein und bediente Meyer mit präzisem Querpass, 2:2. Dass es im Fußball aber schnell auch wieder in die andere Richtung gehen kann, erfuhren die Gäste im Gegenzug. Mansaray bekam nach Notbremse im Strafraum Rot, Ferfelis brachte den fälligen Elfmeter im Tor unter. In der Schlussminute schraubte Rohwedder den Deckel zum 4:2-Endstand drauf.

Lohne stoppt Rehden

Das Derby zwischen Blau-Weiß Lohne und dem BSV Schwarz-Weiß Rehden stand am Samstag im Mittelpunkt. Den besseren Ausgang verbuchte der Aufsteiger dank Oswald, der fünf Minuten vor dem Ende den wichtigen Siegtreffer für die Heimelf erzielte. Davor hatte Tönnies die Gastgeber bereits einmal in Führung gebracht (48.), die Gäste kamen durch Mansaray aber prompt zurück (54.). Für die Blau-Weißen war es der zweite Saisonsieg, für die Schwarz-Weißen, die davor zwei Siegen einfuhren, dagegen die vierte Pleite.

VfB Lübeck legt vor

Der VfB Lübeck hat im Kampf um die Spitze am Freitagabend vorgelegt und Werder Bremen II nach dem kurzfristigen Heimrechttausch an der Lohmühle mit 2:1 bezwungen. Im ersten Durchgang stellte die Profi-Reserve die Lübecker durchaus vor Probleme. Kims Freistoß traf allerdings nur den Querbalken und auch Ehlers Schussversuch küsste nur das Aluminium. Jedoch hatte auch der VfB beim Versuch von Drinkuth nach Zuspiel von Taritas Alu-Pech. Alles in allem war es ein gerechtes Remis zur Pause. Aus dem Spiel heraus passierte nach dem Seitenwechsel nur wenig. Zwei Taritas-Eckbälle leiteten schließlich den sechsten VfB-Sieg ein. Grupe traf zunächst nach Kopfballverlängerung von Löhden (52.), ehe der Vorbereiter neun Minuten später selbst zum 2:0 einnickte. Anschließend gab es kaum noch Höhepunkte. Erst zwei Minuten vor dem Ende kam noch einmal Spannung durch Dietrichs Anschlusstreffer auf. Letztlich kam dieser für die Bremer aber zu spät, um noch etwas Zählbares von der Lohmühle zu entführen.