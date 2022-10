Erstmals seit 2016: NBA-Team unterliegt Nicht-NBA-Team

Erstmals seit 2016 hat ein Team aus der NBA ein Spiel gegen eine Mannschaft verloren, die nicht der weltbesten Basketball-Liga angehört.

Die Phoenix Suns haben für diesen Eintrag in die Geschichtsbücher gesorgt, auf den sie gerne verzichtet hätten. In eigener Arena zogen Chris Paul, Devin Booker & Co. gegen die Adelaide 36ers aus Australien mit 124:134 den Kürzeren. Zuletzt hatte sich Real Madrid mit dem blutjungen Luka Doncic 2016 mit 142:137 nach Verlängerung gegen die Oklahoma City Thunder durchgesetzt.

Für die Suns war in ihrem ersten Heimspiel in der neuen Saison im Footprint Center gegen die traumhaft sicher treffenden 36ers am Ende kein Kraut gewachsen, obwohl die Stars jeweils 22 Spielminuten abbekamen.

Adelaide verwandelte 24 seiner 43 Dreier-Versuche. Anzumerken ist, dass die Dreierlinie in Australien deutlich näher am Korb markiert ist als in der NBA. Craig Randall (35 Punkte, neun Dreier) und Robert Franks (32, sechs) kamen gemeinsam auf 67 Zähler und 15 erfolgreiche Würfe "from Downtown" für die 36ers.

Williams bemängelt fehlenden Respekt

"Wir haben ihnen nicht den Respekt gegeben, den sie als professionelles Team verdient haben", schimpfte Suns-Head-Coach Monty Williams nach der Sirene. "Für uns eine großartige Gelegenheit, etwas zu lernen."

Cameron Payne (23), Mikal Bridges und Deandre Ayton (je 22) waren die besten Korbjäger der Suns, für die Booker bei 13 Zählern stecken blieb und CP3 zwölf Assists verteilte. Hierbei wurde er von Adelaides Strippenzieher Mitch McCarron übertroffen, der gleich 16 Vorlagen sammelte.