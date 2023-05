Phönix beendet Negativlauf - VfB Lübeck verpasst Tabellenführung

Am Mittwochabend standen in der Regionalliga Nord zwei Nachholspiele an. Der 1. FC Phönix Lübeck konnte dabei mit einem klaren Erfolg wichtige drei Zähler im Kellerduell mit dem BSV Rehden einfahren. Und auch für Werder Bremen II gab es einen Sieg gegen den Sog - mit der Folge, dass der bereits als Aufsteiger feststehende VfB Lübeck gegenüber dem HSV II ins Hintertreffen gerät.

Der Aufsteiger unterliegt bei Werder II

Für beide Teams ging es noch um was: Während der VfB Lübeck nach dem nun sicheren Aufstieg auch die Meisterschaft holen möchte, spielt Werder Bremen II weiterhin gegen den Abstieg. Mit einem 2:1-Erfolg fuhr an diesem Mittwoch der Bundesliga-Nachwuchs drei äußerst wichtige Punkte ein. Nach einem ereignisarmen Start brachte Eickhoff die Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung, als er nach einer Flanke zum Abschluss kam und auf 1:0 stellte (30.). Lübeck suchte die schnelle Antwort, kurz vor der Pause glich so Boland aus, der dabei einen Ballverlust nutzte und den Ball über Keeper Backhaus zum 1:1 ins Tor hob (41.) - ein verdientes Pausenremis. Nach dem Seitenwechsel war aber Werder II gefährlicher, so stocherte Eickhoff seinen zweiten Tagestreffer zur erneuten Werder-Führung ins Netz - 2:1 (63.). In Folge verpasste die U 23 in Person von Kim die Entscheidung, aber der VfB, der an diesem Tag seine PS nicht aufs Feld bekam, hatte keine Antwort mehr parat. Der VfB verpasst mit dieser durchaus verdienten Niederlage die Tabellenführung, im Titelrennen liegt nun der Vorteil beim Hamburger SV.

Phönix Lübeck: Effizient gegen die Serie

Im zweiten Mittwochsspiel setzte sich Phönix Lübeck nach zuletzt sieben Partien ohne Sieg mit 6:1 gegen den BSV Rehden durch - ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Äußerst effizient traten die Gäste in Durchgang eins auf. Holzmann sorgte per umstrittenen Foulelfmeter für die frühe 1:0-Führung (9.), dann jagte gleich darauf Knudsen den Ball aus der Distanz zum 2:0 ins Netz der Heimelf (10.). Beim 3:0 war Bock nach einer Hereingabe von Pingel zur Stelle (20.). Rehden zeigte nun aber eine Reaktion und verpasste durch Sahan, Coleman und Djumo zunächst einen eigenen Treffer. Aber auch Phönix hätte noch vor der Pause erhöhen können. So aber stellte Coleman nach einem Freistoß zur Halbzeit doch noch auf 1:3 (44.). Nach Wiederanpfiff wurde ein Versuch von Rehdens Lesueur auf der Linie geklärt, die Heimelf drückte weiter auf den Anschluss. Dann aber kam auf der Gegenseite Ciapa nach einem Einwurf zum Kopfball und traf zum 4:1 (54.). Und mit einem erneuten schnellen Schlag - Pingel veredelte einen Konter zum 5:1 - brachten die Lübecker den Sieg endgültig unter Dach und Fach (57.). Für den 6:1-Endstand sorgte Aramburu mit einem Traumtor gegen den aufgerückten Schlussmann (87.).