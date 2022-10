PHIRONIX eSports präsentiert VBL-Kader

Der Karlsruher SC steigt zu dieser Spielzeit erstmals in den eSport ein. Der Kader für PHIRONIX eSports, der Marke der Badener, ist nun bekannt.

Zur Spielzeit 2022/2023 tritt der Karlsruher SC unter der Marke PHIRONIX eSports erstmals bei der Virtual Bundesliga (VBL) an. Für diese haben die Badener jetzt ihren Kader bekanntgegeben.

Nicht nur Projektleiter, sondern auch aktiv am Controller ist Kevin 'Kev1n' Reiser. Der gebürtige Karlsruher wurde 2014 Europameister, nahm zuletzt für den 1. FC Nürnberg an der VBL teil.

Internationale und nationale Erfahrung

Reiser wird das Team als Kapitän anführen, komplettiert wird der Kader von Khalid 'KhalidGRL10' Gürel, Andreas 'Andy' Gube und Lukas 'Sakul' Vonderheide. Letzterer kommt vom FOKUS CLAN und spielt erstmals für einen Fußballverein in der virtuellen Bundesliga.

Gube spielte zuletzt für Eintracht Frankfurt, dort folgte nach drei Jahren fester Zusammenarbeit die Trennung. Der 23-Jährige kam bereits in die Top 8 des Grand-Finals und qualifizierte sich auch für das große Finale der Einzelmeisterschaft. 'KhalidGRL10' kommt vom VfL Wolfsburg an den Wildpark. Bei den Wölfen etablierte er sich vergangene Spielzeit in der Nord-West-Division. Gecoacht wird das Team von Maurice 'xMo030' Behnke.

Die ersten Spieltage der Saison finden am 15. und 16. November 2022 statt, im März 2023 steht das Finale um die Deutsche Klub-Meisterschaft in FIFA 23 an. Amtierender Deutscher Klub-Meister ist RB Leipzig.