Philosoph Selimbegovic fordert Mischung aus Aggressivität und Cleverness

Jahn Regensburg kämpft am Sonntag bei Holstein Kiel gegen eine riesige Durststrecke und will die Rote Laterne abgeben.

Es ist eine Horrorserie. Die jüngste 0:1-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf war bereits das zehnte sieglose Spiel des SSV Jahn Regensburg in Folge. Die Oberpfälzer zieren das Tabellenende.

Am Wochenende steht die lange Auswärtsreise zu Holstein Kiel an. Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft die Elf von Cheftrainer Mersad Selimbegovic auf die Störche.

"Nicht zu viele Leute in der ersten Pressingwelle verlieren"

Wie könnte es im hohen Norden mit dem ersten Sieg seit dem 2:1 gegen den SV Sandhausen im Oktober 2022 klappen? "Marcel Rapp macht das gut und bleibt seiner Idee treu. Er will dich im Ballbesitz rauslocken und unbedingt von hinten flach rausspielen. Da musst du im Pressing aufpassen", sagt Selimbegovic über die Taktik seines Gegenübers. "Wenn du es nicht mit voller Kapelle und ganz entschlossen machst, kann es schnell in die falsche Richtung gehen. Wenn du es gut machst, kannst du sie daran hindern, dass sie flach rauskommen. Es wird eine Mischung erforderlich aus Aggressivität und Cleverness, dass du nicht zu viele Leute in der ersten Pressingwelle verlierst."

Du darfst nicht in Gedanken verfallen, was du verhindern kannst, sondern musst immer daran denken, was du erreichen kannst. Mersad Selimbegovic

Der Jahn-Chefcoach will positiv bleiben und wird philosophisch. "Du darfst nicht in Gedanken verfallen, was du verhindern kannst, sondern musst immer daran denken, was du erreichen kannst. Das nächste Spiel ist eine neue Chance etwas zu erreichen, nämlich zu punkten."

Selimbegovic will seinem Team die verlorene Lockerheit zurückbringen. "Das ist im Moment eine der Hauptaufgaben von mir und dem Trainerteam. Wir wissen ganz genau, in welcher Situation wir uns befinden, aber eine gewisse Lockerheit darfst du nicht verlieren. Verkrampft kannst du nicht viel erreichen, weder im Fußball noch woanders", weiß der Trainer. "Die aktuelle Situation ist so, aber du kannst nicht mehr verändern, was am letzten Wochenende oder vor zwei, drei Wochen war. Es geht deshalb darum, alles zu mobilisieren und alles dafür zu tun, dass du im nächsten Spiel punktest", erklärt der 40-Jährige. "Es geht darum, neben dem Invest und Kampf auch in der einen oder anderen Situation eine gewisse Lockerheit, Fokus und Zielstrebigkeit beizubehalten, nur so kannst du punkten."

Selimbegovic hofft noch auf Thalhammer

Personell kann Selimbegovic beinahe aus dem Vollen schöpfen. "Max Thalhammer war gegen Düsseldorf gesperrt und die vergangenen Tage krank. Aber ich hoffe, dass er ab Freitag ganz normal mittrainieren kann. Dann werden außer Oscar Schönfelder (Aufbautraining nach Knieverletzung, d. Red.) alle gesund und im Training sein."