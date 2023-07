Philipsens dritter Streich - Cavendish verpasst Rekord knapp

Jasper Philipsen hat die schweren Bergetappen am besten verkraftet und spurtete in Bordeaux zu seinem bereits dritten Etappensieg. Kurz vor der Ziellinie fing der 25-jährige Belgier Mark Cavendish, der einen Rekord schon vor Augen hatte, noch ab.

Am Ende war es ganz knapp: Mark Cavendish sah kurz vor der Ziellinie schon wie der Sieger aus - und stand kurz vor dem ersehnten Rekordsieg. Dann löste sich Jasper Philipsen aus dem Windschatten und zog am 38-jährigen Routinier noch vorbei. Während Cavendish die Beine einschliefen, bleibt Philipsen der dominierende Sprinter der 110. Frankreich-Rundfahrt. Der 25 Jahre alte Belgier bejubelte bereits seinen dritten Etappensieg.

Superstar Cavendish war ganz nah dran an seinem 35. Etappensieg, womit er Legende Eddy Merckx endgültig übertroffen hätte. 2010 beim letzten Gastspiel der Tour in Bordeaux hatte Cavendish noch triumphiert. "Wir können nicht stolz genug sein, wie wir das als Mannschaft geschafft haben. Wir versuchen alles, was geht. Schon drei Siege. Wer mir das vor einer Woche gesagt hätte, den hätte ich für verrückt erklärt", sagte Philipsen.

Van der Poel macht den Weg frei

Wer soll Philipsen, der in den Finals über 1500 Watt tritt, bei den Massenankünften nur schlagen? Zusammen mit seinem Weltklasse-Anfahrer Mathieu van der Poel, der ihm in den Sprints wie ein Bulldozer den Weg ebnet, bildet der 25-Jährige ein kongeniales Duo. Rechnet man Philipsens Siege in Carcassonne und Paris im Vorjahr noch hinzu, hat er die letzten fünf Massensprints allesamt gewonnen. Kaum zu glauben, dass er bis dahin noch den Spitznamen "Jasper Desaster" hatte.

"Er folgt mir mit geschlossenen Augen", schwärmt van der Poel von seinem Teamkollegen. Dabei ist der Klassikerspezialist, der in diesem Jahr bei Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix triumphierte, selbst ein potenzieller Siegfahrer.

Bauhaus diesmal ohne Chance

Auf der 7. Etappe von Mont-de-Marsan - Bordeaux kam Biniam Girmay aus Eritrea auf den dritten Rang. Phil Bauhaus, der bereits einen zweiten und einen dritten Platz feiern konnte, war diesmal im Finale relativ chancenlos. Er wurde Siebter.

Die Arbeit hatten dieses Mal die Sprinter-Teams, die fünf Kilometer vor dem Ziel die beiden französischen Ausreißer Nans Peters und Pierre Latour stellten. In Bordeaux, das zum 81. Mal die Tour empfing, kam es dann schon fast traditionell zum Sprint royal.

Der Abstecher nach Bordeaux wurde im Tour-Tross auch mit einigen Sicherheitsbedenken begleitet, schließlich war es in diesem Jahr das erste Gastspiel in einer französischen Metropole. Auch in Bordeaux war es in den vergangenen Tag nach dem Tod eines 17-Jährigen durch eine Polizeikugel bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre zu Ausschreitungen gekommen.

Gesamtwertung bleibt unverändert

Das Gelbe Trikot des Gesamtersten trägt weiter der dänische Titelverteidiger Jonas Vingegaard, der am Donnerstag den Australier Jai Hindley auf der zweiten Pyrenäen-Etappe an der Spitze der Gesamtwertung abgelöst hatte. Der zweimalige Tour-Champion Tadej Pogacar aus Slowenien folgt 25 Sekunden zurück auf dem zweiten Platz.

Am Samstag könnte auf der achten Etappe über 200,7 Kilometer von Libourne nach Limoges die Stunde der Ausreißer schlagen. Vielleicht gelingt es dem Augsburger Georg Zimmermann, eine gute Gruppe zu erwischen. Ansonsten ist wieder mit einer Sprintentscheidung zu rechnen. Zwei Anstiege der vierten Kategorie und bis zu fünf Prozent Steigung auf den letzten 700 Metern machen das Etappenfinale aber schwer.

7. Etappe Mont-de-Marsan/Frankreich - Bordeaux/Frankreich (169,90 km):

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 3:46:28 Std.; 2. Mark Cavendish (Großbritannien) - Astana Qazaqstan Team + 0 Sek.; 3. Biniam Girmay Hailu (Eritrea) - Intermarché-Circus-Wanty; 4. Luca Mozzato (Italien) - Team Arkea-Samsic; 5. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla; 6. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe; 7. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious; 8. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis; 9. Alexander Kristoff (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team; 10. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 7. Etappe:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 29:57:12 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 25 Sek.; 3. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 1:34 Min.; 4. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 3:14; 5. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 3:30; 6. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 3:40; 7. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 4:03; 8. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich + 4:43; 9. Thomas Pidcock (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 10. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 5:28