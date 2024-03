Philipsen siegt im Massensprint - Ayuso bleibt in Führung

Jasper Philipsen hat einmal mehr seinen Status als Sprint-Dominator untermauert und die zweite Etappe bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen. Favorit Jonas Vingegaard lieferte erneut ein unauffälliges Rennen. Erster im Gesamtklassement bleibt Juan Ayuso.

Der belgische Sprintstar Jasper Philipsen hat auf der zweiten Etappe der italienischen Fernfahrt Tirreno-Adriatico seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der 26-Jährige vom Team Alpecin-Deceuninck, der bei der Tour de France im vergangenen Jahr der dominierende Sprinter war und vier Etappensiege holte, setzte sich nach 198 km von Camaiore nach Follonica mühelos im Massensprint durch. Rang zwei ging an den Belgier Tim Merlier, Dritter wurde Axel Zingle aus Frankreich.

Froome und Cavendish mit Problemen

Schon kurz nach dem Start, am ersten Anstieg des Tages, setzte sich eine vierköpfige Ausreißergruppe um den Schweizer Jan Stöckli vom Hauptfeld ab und arbeitete lange Zeit gut zusammen. Am letzten Anstieg attackierte dann Stöckli und führte das Rennen als Solist an. Doch die Sprinterteams, allen voran Alpecin-Deceuninck, organisierte die Nachführarbeit, sodass der Schweizer 36 Kilometer vor dem Ziel gestellt werden konnte.

Anschließend intensivierte sich das Tempo. Es kam zu zwei Stürzen, bei denen sich unter anderem Chris Froome etwa fünf Kilometer vor dem Ende verletzte - der vierfache Tour-Sieger und langjährige Dominator der Szene konnte das Rennen unter Schmerzen aber noch zu Ende bringen.

Sprint-Altstar Mark Cavendish hatte ebenfalls Pech: 17 Kilometer vor dem Ziel blieb er mit einem technischen Defekt an seinem Fahrrad kurzzeitig liegen und schaffte es nicht mehr rechtzeitig zum Finale zurück an die Spitze. Dort zog Merlier als erster den Sprint an, doch Philipsen schob sich am Hinterrad des Konkurrenten nach vorne und jagte unbedrängt über den Zielstrich.

Ayuso verteidigt Gesamtführung - Vingegaard lauert

Die Gesamtführung verteidigte der Spanier Juan Ayuso (UAE Emirates), der das Einzelzeitfahren auf der ersten Etappe gewonnen hatte. Superstar Jonas Vingegaard, der die einwöchige Fernfahrt als Vorbereitung zur angestrebten Titelverteidigung bei der Tour de France nutzt, kam wie auch Lennard Kämna von Bora-hansgrohe im Hauptfeld ins Ziel. Bester Deutscher wurde Phil Bauhaus als 13.

Tags zuvor hatte Vingegaard als Neunter im Kampf gegen die Uhr noch enttäuscht und liegt weiter mit 22 Sekunden hinter Ayuso. Dennoch gilt der Däne als klarer Favorit auf den Gesamtsieg beim "Rennen zwischen den Meeren", da seine schärfsten Rivalen Tadej Pogacar, Primoz Roglic und Remco Evenepoel in Italien nicht am Start stehen.

Am Mittwoch geht es mit der 3. Etappe von Volterra nach Gualdo Tadino weiter. Über 220 Kilometer wird es etwas hügeliger, sodass der Tag eine gute Chance für Ausreißer bietet.

2. Etappe Camaiore - Follonica (198,00 km), 5.3.2024:

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 4:32:07 Std.; 2. Tim Merlier (Belgien) - Soudal Quick-Step + 0 Sek.; 3. Axel Zingle (Frankreich) - Cofidis; 4. Amaury Capiot (Belgien) - Arkéa - B&B Hotels; 5. Casper Van Uden (Niederlande) - Team DSM - firmenich; 6. Soren Waerenskjold (Norwegen) - Uno-X Mobility; 7. Giovanni Lonardi (Italien) - Team Polti; 8. Ethan Vernon (Großbritannien) - Israel-Premier Tech; 9. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek; 10. Fabian Lienhard (Schweiz) - Groupama-FDJ; ... 13. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious; 17. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team; 24. Marco Brenner (Ansbach) - Tudor Pro Cycling Team; 37. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe; 55. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla; 58. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich; 63. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious; 97. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team; 101. Jannik Steimle (Weilheim) - Q36.5 Pro Cycling Team; 123. Alexander Krieger (Stuttgart) - Tudor Pro Cycling Team; 138. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 34; 146. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 1:01 Min.

Gesamtwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates 4:43:31 Std.; 2. Filippo Ganna (Italien) - Ineos Grenadiers + 1 Sek.; 3. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek + 12; 4. Ethan Vernon (Großbritannien) - Israel-Premier Tech + 13; 5. Soren Waerenskjold (Norwegen) - Uno-X Mobility + 15; 6. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 17; 7. Kevin Vauquelin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels + 18; 8. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Team Visma + 22; 9. Romain Gregoire (Frankreich) - Groupama-FDJ; 10. Tobias Ludvigsson (Schweden) - Q36.5 Pro Cycling Team + 23; ... 13. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 26; 22. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 30; 24. Jannik Steimle (Weilheim) - Q36.5 Pro Cycling Team + 31; 30. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team + 33; 33. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 34; 54. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 42; 58. Marco Brenner (Ansbach) - Tudor Pro Cycling Team + 43; 62. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 46; 111. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 1:17 Min.; 123. Alexander Krieger (Stuttgart) - Tudor Pro Cycling Team + 1:23; 133. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 1:39; 134. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 1:42