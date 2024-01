Philipp Weber: "Mit Selbstvertrauen lässt es sich am besten spielen"

Nach den Siegen gegen die Schweiz und Nordmazedonien spielt Deutschland am Dienstag (20:30 Uhr, ARD) gegen Frankreich um den Gruppensieg. Rückraumspieler Philipp Weber zieht im Kurzinterview eine Zwischenbilanz und fiebert dem Duell mit dem Olympiasieger entgegen ...

Philipp, Gratulation zum zweiten Sieg im zweiten Spiel. Was nehmt ihr aus dem Spiel mit?

Philipp Weber: Ich bin zufrieden, dass wir nicht so ein krasses Tief in einer Halbzeit hatten, wo wir einen Vorsprung komplett hergeben. Wir hätten früher den Deckel draufmachen können und machen ein paar Fehler zu viel, da kommen sie wieder heran, aber am Ende hat wieder ziemlich viel funktioniert.

Wir haben einfache Tore gemacht und auch in der Höhe verdient gewonnen. Die Abwehr war natürlich auch wieder fantastisch und die Torhüter funktionieren, darauf können wir uns verlassen. Das ist unsere große Stärke bei diesem Turnier.

Welche Bedeutung hat es, dass ihr die Kräfte erneut verteilen konnte und jeder Spieler Minuten sammeln konnte?

Es ist sehr wichtig, dass jeder im Turnier drin ist und seine Einsatzzeiten bekommt. Mit Selbstvertrauen lässt es sich am besten spielen und das konnte jeder in der Truppe sammeln. Und es ist auch für die Kräfte gut, wenn die Jungs, die viel spielen müssen, ihre Pausen bekommen.

Im letzten Vorrundenspiel geht es gegen Frankreich. Wie blickst du auf das Spiel?

Wir müssen ihre individuelle Klasse in den Griff bekommen. Dafür brauchen wir wieder unsere fantastische Abwehr und ein super Torhüter-Duo dahinter, damit wir ins Laufen kommen und einfache Tore machen. Diese Konstellation mit dem Endspiel am Dienstag gegen die Franzosen ist ein geiles Gefühl, da freuen wir uns riesig drauf und das haben wir uns gewünscht - spätestens da wird die Halle explodieren. Wenn es um etwas ging, haben uns die Franzosen zuletzt immer besiegt, aber wird Zeit, dass wir etwas ändern.