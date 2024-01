Philipp Weber: "Jedes Spiel ein Endspiel"

Philipp Weber gehört zu den erfahrenen Spielern im deutschen Team, der Rückraumspieler gewann zuletzt mit dem SC Magdeburg die Champions League und die Vereins-WM. Nun folgt gegen die Schweiz allerdings eine Premiere - Handball im Fußballstadion.

Wie waren die ersten Einheiten für dich im Stadion?

Philipp Weber: Ungewohnt, aber ungewohnt gut. Ich hatte direkt ein gutes Gefühl hier in der Halle. Ich hatte nicht das Gefühl in einem Fußballstadion zu sein. Das haben sie für ein Handballspiel echt gut präpariert. Wir haben bislang nur gute Gedanken hier.

Beim Fußballstadion machen sich auch viele Leute Gedanken um die Temperatur. Du bist jetzt auch mit einer Mütze hier in der Mixed Zone. Wie war es auf dem Feld?

Philipp Weber: Ich glaube morgen wird es schön kuschelig werden. Wir waren gestern überrascht, wie warm es in der Halle ist. Wenn hier jetzt beide Türen offen sind, ist es etwas kalt - daher auch die Mütze. Aber in der Halle mit 50.000 wird das ein schöner Kessel.

Du hast mit Nikola Portner und Lucas Meister auch schon zwei Spieler des Gegners im eigenen Klub. Woraum wird es morgen ankommen, um die Schweiz zu schlagen?

Philipp Weber: Wir müssen unsere Form abrufen. Wir müssen mit einer guten Abwehr und einem guten Torhüter in unser Tempospiel kommen. Dann haben wir viel gewonnen in dem Spiel. Dann können wir unsere einfachen Tore machen und eine Symbiose zwischen den 53.000 und uns bilden. Wenn wir unsere Performance abliefern, dann sind wir der Sieger am Ende.

Ist das Spiel morgen schon das wichtigste Spiel, um dann in die Hauptrunde zu kommen?

Philipp Weber: Für uns ist jedes Spiel ein Endspiel. Das haben wir uns auch schon vor den Portugal-Spielen gesagt. Wir wollen jedes Spiel angehen und jedes Spiel gewinnen. Wir wollen jedes Spiel wie ein Finale spielen. Für mich sind Siege immer das beste Teambuilding. Das haben wir jetzt in der Vorbereitung schon gut gemacht und jetzt müssen wir das ins Turnier übernehmen.