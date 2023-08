Philipp steht vor der Rückkehr nach Freiburg

Maximilian Philipp ist in Wolfsburg menschlich hochgeschätzt, sportlich sind die Perspektiven für den Mittelfeldmann aber schlecht. Deswegen steht sein Abschied bevor - nach kicker-Informationen sind die Gespräche mit dem SC Freiburg weit gediehen.

Wie schon eine Woche zuvor im Pokal bei Makkabi Berlin (6:0) fehlte Maximilian Philipp auch am Samstag zum Bundesligastart gegen den 1. FC Heidenheim (2:0) im Wolfsburger Aufgebot. Kein Platz für den Mittelfeldmann, der schon in der vergangenen Rückrunde an Werder Bremen verliehen war.

Und die Chancen, dass sich daran in Zukunft etwas ändert, haben sich nach der VfL-Verpflichtung von Lovro Majer, der für 25 Millionen Euro von Stade Rennes kam, noch einmal verschlechtert. Das heißt: Philipp will und darf weg, sein Abschied steht bevor. Nach kicker-Informationen sind die Gespräche mit dem SC Freiburg weit vorangeschritten.

Es wäre eine Rückkehr für den 29-Jährigen, der schon von 2013 bis 2017 im Breisgau spielte und zum Bundesligaprofi aufstieg. In 88 Spielen gelangen dem offensiven Mittelfeldmann 18 Treffer und 17 Vorlagen, ehe er 2017 für 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte. Sein sportliches Glück fand er nach Freiburg auch auf den weiteren Stationen bei Dinamo Moskau, in Wolfsburg und Bremen, wenn überhaupt, nur noch kurzzeitig.

Schließt sich der Kreis für Philipp nun beim Sport-Club?

Schließt sich der Kreis für Philipp nun beim Sport-Club? Vieles spricht dafür, die Gespräche zwischen den drei Parteien befinden sich auf der Zielgeraden. "Ich bin Christian Streich und dem SC Freiburg unendlich dankbar", sagte der Spieler mal Jahre nach seinem Abschied. Nun will er in der alten Heimat versuchen, die Karriere noch einmal in Schwung zu bringen.