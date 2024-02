Philipp Ahouansou zur HSG Wetzlar? "Sicherlich sind wir sehr interessiert..."

Die HSG Wetzlar wird mit Philipp Ahouansou in Verbindung gebracht. Nun hat der Handball-Bundesligist sein Interesse am Nationalspieler mit überraschend deutlichen Aussagen untermauert.

Die HSG Wetzlar möchte zur Saison 2024/25 den 22-jährigen Rückraumspieler Philipp Ahouansou verpflichten (wir berichteten). "Naja, ich sag mal so: Die Geschichte würde passen", so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp bei Dyn.

Am Rande des Wetzlarer Bundesliga-Heimspiels gegen Eisenach führte Seipp aus: "Ich denke, wir wären für ihn ein Klub, der ihn weiterentwickeln könnte, der ihn auch für den deutschen Handball weiterentwickeln könnte - so wie wir das in den vergangenen Jahren mit vielen Spielern gemacht haben: Andi Wolff, Tobias Reichmann, Steffen Fäth, Jannik Kohlbacher..."

Seipp: "Liegt nicht in unserer Hand"

Björn Seipp bekräftigte im Dyn-Interview: "Ich will gar nicht drum herumreden: Sicherlich sind wir sehr interessiert, aber es liegt nicht in unserer Hand. Wir würden uns aber sehr freuen, denn wir haben die Position frei."

Mit Lenny Rubin und Hendrik Wagner verlieren die Mittelhessen im Sommer gleich zwei (wichtige) Spieler auf der linken Rückraumposition, der Position von Philipp Ahouansou.

Seipp: "Können ihm viel Verantwortung geben"

"Wir können ihm viel Verantwortung geben - und das ist ja genau das, was auch thematisiert wurde bei der Handball-Europameisterschaft, was Viele gefordert haben, viele Experten und viele Manager gefordert haben. Und hier gäbe es eine Riesenchance", argumentierte Seipp.

"Wir hoffen einfach, dass wir, der Spieler und auch sein jetziger Verein die Chance für ihn ergreifen", sagte Björn Seipp am Dyn-Mikrofon.

Das sind für Seipp-Verhältnisse sehr offene und deutliche Aussagen. Der Wetzlarer Geschäftsführer hält sich in Sachen Personalien normalerweise öffentlich sehr zurück.