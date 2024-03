Philipp Ahouansou: "Das geht einfach nicht"

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase laufen die Füchse Berlin den Rhein-Neckar Löwen in der zweiten Hälfte davon und gewinnen am Ende deutlich mit 28:36 vor 10.000 Zuschauern in der SAP Arena. Für die Löwen ist es die neunte Niederlage in Folge. Die Stimmen zum Spiel:

Auch David Späth konnte eine deutliche Niederlage nicht verhindern. Krause / Rohdiamant.net