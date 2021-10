Brady packt die nächsten Touchdowns aufs Konto - Sherman verletzt

Mit zwei weiteren Touchdown-Pässen hat der ewig junge Tom Brady die Tampa Bay Buccaneers zum Auswärtssieg in Philadelphia geführt. Die Eagles machten die Sache jedoch spannend.

Zwei Touchdown-Pässe, fast 300 Yards: Tom Brady beim Sieg in Philadelphia. Getty Images

Der amtierende Champion setzte sich im Thursday Night Game mit 28:22 bei den Philadelphia Eagles durch und gewann damit das fünfte von bislang sechs Saisonspielen. Tampa Bay steht damit an der Spitze der NFC-South-Division, während die Eagles nach der dritten Heimniederlage in Serie mit vier Niederlagen aus sechs Spielen Dritter in der NFC East sind.

Der 44-jährige Brady (34/42, 297 Yards, 2 TD/1 INT), der selten unter Druck gesetzt wurde, begann stark und fand mit seinen Pässen immer wieder seine Mitspieler. Neben dem Spielmacher überzeugte auch Leonard Fournette mit zwei erzielten Touchdowns und 81 Yards im Laufspiel. Auch Routinier Antonio Brown überzeugte mit neun gefangenen Pässen für 93 Yards bei einem Touchdown. Zwischenzeitlich führten die Gäste deutlich mit 28:7.

Die Eagles zeigten aber Moral und kamen noch einmal heran. Running Back Miles Sanders und Receiver Quez Watkins sorgten mit zwei Touchdowns für eine enge Kiste. Letztlich gelang es den Bucs aber, die Zeit clever herunterzuspielen.



Bangen um Neuzugang Sherman

Einen Wermutstropfen gab es für den Meister beim Spiel in Philly jedoch. Der jüngst verpflichtete Cornerback Richard Sherman musste die Partie schon im ersten Viertel offensichtlich mit einer Oberschenkelverletzung verlassen.