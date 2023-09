Hurts findet die Lücken, Swift nimmt 28 Läufe: Eagles halten auch Vikings in Schach

#63: NFL Preview Week 2 - Können sich die Bengals vom Katastrophen-Start erholen?

Rein in die Preview auf NFL Week 2. Kucze, Jan, Detti & Fynn haben wieder ein knackig- buntes Programm für euch. - Wie geht’s jetzt weiter bei den Jets nach dem tragischen Saison-Aus von Aaron Rodgers? - Wer gewinnt das Thursday Night Game zwischen den Eagles und den Vikings? - Unser „Matchup der Woche“ ist der Auftritt der Dolphins bei den Patriots - Auf dem „Icing Hot Seat“ sitzt Detti in Begleitung der Cowboys-Defense - „Die Userfrage der Woche“ kommt von Jonas und dreht sich um die Bengals - „Unsere „Upset der Picks“ der Woche Die nächste Folge von „Icing the kicker“ erscheint am 21. September. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire