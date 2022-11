Hurts läuft und läuft, Rodgers muss runter: Eagles zwingen Packers in die Knie

Die Philadelphia Eagles haben ihre Super-Bowl-Ambitionen vor allem durch ihr unwiderstehliches Laufspiel unterstrichen und den Green Bay Packers um Aaron Rodgers einen weiteren herben Dämpfer versetzt.

Die Eagles gewannen das Sunday Night Game der zwölften Woche gegen die weiterhin strauchelnden Packers mit 40:33 und feierten den zehnten Sieg im elften Spiel. Green Bay rutschte auf 4:8 ab und braucht fast schon ein Wunder, um noch in die Play-offs einzuziehen.

Packers-Spielmacher Rodgers konnte dieses Spiel wegen einer Rippenblessur nicht beenden, nachdem er schon mit einer Daumenfraktur in das Match gegangen war und einige harte Hits einstecken musste. Zuvor hatte sich der Superstar zwei Interceptions geleistet (11/16, 140 Yards, 2 TD). In der Schlussphase kam Jordan Love für den "Gunslinger" zum Einsatz und setzte mit einem 63-Yard-TD auf Christian Watson noch ein spätes Highlight zum zwischenzeitlichen 30:37. Doch Green Bay lief die Zeit davon, die Eagles ließen nichts mehr anbrennen danach.

Fast zwei Rekorde für die Eagles

Die Gastgeber, die die überraschend starke NFC East weiterhin souverän anführen, konnten sich auf ihren Spielmacher Jalen Hurts und das Laufspiel verlassen, das der Strippenzieher selbst befeuerte. Hurts ("Wir haben heute ein paar Schwierigkeiten überwunden") lief für sagenhafte 157 Yards und setzte einen Eagles-Rekord für einen Quarterback - zuvor stand Michael Vick aus dem Jahr 2010 mit 130 Yards in den Geschichtsbüchern der Franchise.

Mit seinen Pässen überbrückte Hurts knapp weniger Raumgewinn (153), steuerte aber zwei erfolgreiche Pässe in die Endzone bei. Der Matchwinner - in dieser Verfassung eindeutig Anwärter auf den MVP-Titel in der NFL - freute sich über den Sieg gegen den amtierenden MVP Rodgers, den er als großes Vorbild seiner Kindheit bezeichnete.

Miles Sanders lieferte sich mit Hurts beim Durchpflügen der gegnerischen Reihen übrigens einen teaminternen Wettkampf. Der Running Back kam am Ende auf 143 Yards am Boden, "Philly" insgesamt auf 363 Yards. In diesem Fall kein neuer Rekord, einmal waren die Eagles in ihrer Historie besser - bei einem Spiel gegen Washington anno 1948 waren es 376 Yards.