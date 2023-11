Pherai plant nach Tor-Premiere den Wiederholungsfall

Für Eintracht Braunschweig hatte Immanuel Pherai in der Vorsaison neun Treffer erzielt, auf sein erstes HSV-Tor musste der Mittelfeldmann bis zum Freitagabend warten - es fiel ausgerechnet beim 2:1-Erfolg gegen seinen Ex-Klub und soll den Wendepunkt in Hamburg markieren.

"Jetzt kann es losgehen", sagt der 22-Jährige und verrät, dass ihm sein Premierentreffer von eigentlich allen Seiten vorausgesagt wurde. Und zwar sowohl von seinen aktuellen als auch den ehemaligen Kollegen. "Sogar die Jungs von der Eintracht haben im Vorfeld zu mir gesagt, wahrscheinlich triffst du gegen uns das erste Mal."

Gefeiert hat der Niederländer seine persönliche Erlösung nicht. Und auch darauf war er vorbereitet: "Ich wusste, dass ich treffen würde. Es musste irgendwann kommen. Und ich wusste, dass ich aus Respekt nicht jubeln werde." Bei den Niedersachsen hatte der in Dortmund ausgebildete Tempodribbler seinen Durchbruch im Profifußball, in seiner neuen sportlichen Heimat steht dieser noch aus. Und: Restlos befreit spielte Immanuel Pherai auch nach seinem trockenen Schuss zum 2:0 nicht auf, überzeugte wie das gesamte Team nicht vollends. "In der zweiten Hälfte", räumt er ein, "hat unser Spiel nicht so gut ausgesehen, wir hatten viele kleine Fehler. Wir wollen und können es viel besser machen."

Walter: "Es geht auch noch mehr"

Noch immer fremdelt der Sommer-Neuling ein wenig mit der für ihn veränderten Spielweise. Tim Walter hatte im Vorfeld von Pherais Wiedersehen mit Braunschweig eine plausible Erklärung geliefert: "Manu war es nicht gewohnt, in einer Ballbesitzmannschaft zu spielen." In dieser befindet er sich noch immer im Abwägungsprozess, wann er auf Sicherheit setzen muss und wann er ins Risiko gehen kann. Sein Trainer ist dennoch sicher, dass sein Erfolgserlebnis Wirkung haben wird. "Bei ihm", sagt Walter, "kann der Knoten immer platzen, das hat er ja auch vorher schon gezeigt. Manu hat sich das verdient, aber es geht auch noch mehr."

Das "mehr" soll möglichst schon am kommenden Freitag im Derby folgen. Und seine Erinnerungen an den Stadtnachbarn sind gut. "Am Millerntor", sagt Pherai, "habe ich zwar noch nie gespielt. Aber gegen St. Pauli habe ich schon zweimal getroffen." Im Oktober letzten Jahres hatte er im Heimspiel mit der Eintracht per Doppelpack einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg gedreht, und klar ist: Im Wiederholungsfall am Freitag würde Pherai dann auch jubeln. Sebastian Wolff