Pherai: "Ich wusste, ich bin voll da"

Beim 1:1 in Kaiserslautern wurde Immanuel Pherai schmerzlich vermisst, gegen St. Pauli länger als eine Stunde - nach 69 Minuten wechselte Braunschweigs Trainer Michael Schiele den 21-Jährigen ein und mit ihm den 2:1-Sieg.

Pherai hatte in den Katakomben des Eintracht-Stadions sichtbar Mühe, seine Emotionen einzufangen. Und räumte doch ganz nüchtern mit der Vermutung auf, sein Coach habe ihn für sein Empfinden reichlich spät gebracht. "Nein, es war alles abgesprochen, ich war acht Tage krank." Der im Sommer von Dortmunds Reserve verpflichtete Mittelfeldmann verrät sogar, dass Schiele ihn nach dem Einstieg ins Training besser gesehen habe als er sich selbst: "Er meinte, es hätte locker ausgesehen, ich habe ihm dann gesagt, dass es sich aber gar nicht locker angefühlt hat. Deshalb haben wir gesagt: wir machen etwa 25 Minuten und die dann richtig."

Ein Vorhaben, das vom Spieler umgesetzt wurde. Und zwar von der ersten Minute an. Gleich nach wenigen Sekunden hatte sich Pherai den Ball von Marcel Hartel erobert und im Tor untergebracht, der äußerst schwache Schiedsrichter Sascha Stegemann aber hatte schon vor dem Einschlag des Balles verfrüht und fälschlicherweise auf Foul entschieden. "Er sagte mir, ich hätte den Spieler getroffen, im TV ist aber zu sehen, dass ich nur den Ball spiele", sagt der mit nun vier Toren und drei Vorlagen Braunschweiger Topscorer, verrät aber, dass ihm die Szene dennoch geholfen hat: "Ich wusste in dem Moment, ich bin voll da."

Pherai: "Wir haben Bock auf jedes Spiel"

Weil Pherai dieses Gefühl auch in zwei Treffer ummünzte, verließ die Eintracht erstmals die Abstiegsplätze, hat mit zwölf Punkten und auf Platz 12 den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt. Für den Top-Joker kein Zufall, sondern das Ergebnis einer Entwicklung. "Wir konnten schon zu Beginn der Saison streckenweise mithalten, uns hat aber das Vertrauen gefehlt. Jetzt wissen wir, dass wir in dieser Liga Tore schießen und Spiele gewinnen können. Und die Gegner wissen das jetzt auch. Wir haben Bock auf jedes Spiel." Und Pherai nach seinen rund 21 Minuten Lust auf einen Einsatz von Anfang an, am kommenden Samstag in Magdeburg.