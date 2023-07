"Phasenweise wie gelähmt": Deutsche U 20 scheitert im Viertelfinale an Israel

Die deutschen U-20-Herren sind bei der EM trotz Aufbäumens im vierten Viertel an Israel gescheitert.

64:75 (16:15, 9:16, 16:25, 23:19) - am Ende waren Israels Talente im Viertelfinale der U-20-EM von Heraklion (Griechenland) zu stark für den deutschen Nachwuchs. Auch eine Steigerung zum Ende des Spiels half nicht mehr, nun spielen die von Bundestrainer Alan Ibrahimagic betreuten DBB-Akteure bei dem Kontinentalturnier um Platz fünf - zunächst am Samstag gegen Belgien oder Litauen.

Zu viele Ballverluste

Zu fehlerhaft war das deutsche Spiel an diesem Donnerstag. Nur 35,5 Prozent Trefferquote aus dem Feld und 25 Ballverluste unterstreichen dies.

Der Braunschweiger Sananda Fru mit zehn Punkten und zwölf Rebounds, Maximilian Langenfeld (Ulm, 10) und Benjamin Schröder (George Washington University, 15/8) waren die treffsichersten DBB-Spieler.

Ibrahimagic: "Da waren wir phasenweise wie gelähmt"

Ibrahimagic wird auf der Verbandswebsite zur Niederlage zitiert: "Heute haben es die Israelis durch ihre Defense geschafft, uns viel von unserer Energie und Leidenschaft wegzunehmen. Das muss man anerkennen, da waren wir phasenweise wie gelähmt. Ich finde, wir haben das Spiel schon im zweiten Viertel aus der Hand gegeben." Defensiv sei es "noch okay" gewesen, aber offensiv ging nicht viel zusammen. "Insgesamt 25 Ballverluste sagen ja auch etwas aus. Wir haben uns dann nach der Pause zu viele Gedanken um vergebene Chancen gemacht. Trotzdem haben die Jungs nie aufgegeben und es gab ein, zwei Situationen, in denen das Spiel auch noch hätte kippen können", so der Coach, der mit seinem Team in der Platzierungsrunde nun noch "zwei gute Spiele" zeigen will.

DBB-Statistik

Kilian Brockhoff (Rasta Vechta, 0), Antonio Dorn (VfL Kirchheim Knights, dnp), Jacob Ensminger (Santa Clara/USA, 7), Sananda Fru (Basketball Löwen Braunschweig, 10), Tjark Lademacher (Bridgton Academy/CAN, 3), Maximilian Langenfeld (ratiopharm ulm, 10), Justin Onyejiaka (Eintracht Frankfurt/Frankfurt, 7), Elias Rapieque (Alba Berlin/Lok Bernau, 6), Michael Rataj (Oregon State University/USA, 0), Alexander Richardson (Frankfurt, 6), Benjamin Schröder (George Washington University/USA, 15), Johnnie Walter (University of Pennsylvania/USA, dnp)

(dnp = did not play/nicht eingesetzt)