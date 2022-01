"Phantom" Okugawa übertrifft Klos und Landsmann Doan

Arminia Bielefeld bleibt mit dem 2:2 beim SC Freiburg in der Bundesliga auf Kurs. Einen großen Anteil daran hat mittlerweile Masaya Okugawa. Ein eher unscheinbarer Spieler mit besonderen Momenten.

Nicht selten wird er zum Phantom. Dann taucht Masaya Okugawa ab, ist auf dem Feld minutenlang kaum zu sehen. Um dann plötzlich zuzuschlagen. Sein Trainer Frank Kramer beschreibt es so: "Auch wenn man ihn mal nicht sieht, dann ist er in der nächsten Situation da und kann torgefährlich werden."

Nun war der Schuss des Japaners am Samstag in Freiburg zum 1:2 alles andere als unhaltbar, dennoch läutete Okugawa die Bielefelder Aufholjagd ein. Eine von historischem Ausmaß: Erstmals seit dem 30. Spieltag der Saison 2007/08 hat die Arminia nach einem 0:2-Rückstand in der Bundesliga noch gepunktet. Damals beim 2:2 in Nürnberg, nun in Freiburg.

Kramer: "Er hat immer schlaue Wege zum gegnerischen Tor"

Dank Okugawa, der zwar nur 35 Ballkontakte, aber gleich vier Torschüsse aufzuweisen hatte. Einer davon landete über dem verdutzten Freiburg-Keeper Benjamin Uphoff hinweg im Netz. Der sechste Saisontreffer für den 25-Jährigen, der damit schon am ersten Rückrundenspieltag die besten Bielefelder Torschützen der Vorsaison - Fabian Klos und Landsmann Doan Ritsu trafen jeweils fünfmal - übertrifft.

Überhaupt war der offensive und flexible Mittelfeldmann in seiner Karriere erst einmal im Abschluss erfolgreicher als aktuell: In der Saison 2019/20 erzielte er für RB Salzburg in der österreichischen Bundesliga neun Tore. Eine Marke, die in diesem Jahr nicht unerreichbar scheint. "Phantom" Okugawa weiß jedenfalls, wo das gegnerische Gehäuse steht. "Er ist immer für Tore gut", beschreibt Kramer seinen Schützling, "er hat immer schlaue Wege zum gegnerischen Tor."

Eine Entwicklung, die Okugawa mit großem Fleiß genommen hat. "Er hat viel mit der Mannschaft arbeiten müssen", sagt Kramer über den Japaner, der im Januar 2021 aus Salzburg nach Ostwestfalen kam. Nach nur einem Treffer in seinem ersten Halbjahr blüht der Offensivmann nun zunehmend auf. Sechs Tore hat er bereits auf seinem Konto, einzig bei seinem ersten Saisontreffer in Mönchengladbach (1:3) fuhr die Arminia am Ende keine Punkte ein.

Und: In den vergangenen drei Spielen war Okugawa jeweils erfolgreich, hat damit großen Anteil an der Sieben-Punkte-Serie seiner Mannschaft, die im Abstiegskampf wieder voll im Rennen ist. Der letzte Armine, der in drei aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen traf, ist auch derjenige, der letztmals mehr als fünf Tore in einer Saison erzielte: Artur Wichniarek in der Spielzeit 2008/09.