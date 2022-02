"Phänomenaler" Salah als Trumpf für Liverpool: BBC-Experte Nevin im Interview

Mit Thomas Tuchel und Jürgen Klopp stehen sich am Sonntag die beiden deutschen Welttrainer der jüngsten Vergangenheit gegenüber. Im Endspiel um den Carabao Cup, dem englischen Ligapokalfinale, tritt der FC Chelsea gegen den FC Liverpool an. Was erwartet ein britischer Experte von dieser Partie zweier Spitzenteams? Der kicker sprach mit BBC-Analyst und -Kommentator Pat Nevin.

Es ist ein Fifty-Fifty-Spiel, Herr Nevin, oder?

60:40 für Liverpool, würde ich sagen, um ehrlich zu sein. Gerade wegen ihres beeindruckenden Laufs zuletzt.

Was genau beeindruckt Sie so sehr?

Ich kann mich glücklich schätzen, sie derzeit öfter zu erleben. Was mich umhaut ist, dass sie immer besser werden. Das beste Beispiel ist das Champions-League-Hinspiel bei Inter Mailand. Liverpool hat seit einiger Zeit schon eine Reihe höchst respektabler Spieler. Inzwischen aber ist das Back-up viel besser als zuvor. Vorher hatte ich Bedenken, dass nach 13, 14 Spielern die Tiefe im Kader fehlt. In Mailand wechselt Jürgen Klopp nun drei Spieler gleichzeitig ein, was das Spiel komplett dreht, und sie siegen 2:0. Mit Diogo Jota, der jüngst fehlte, hat die technische Qualität eines ohnehin herausragenden Angriffs noch einmal zugenommen.

Und Chelsea?

Die meisten Begegnungen sehe ich. Wenn nicht für die BBC, dann für Chelsea-TV. Ihre Defensive ist fantastisch, aber die Kreativität ist limitiert, insbesondere auf den Außenverteidiger-Positionen. Das gibt den Ausschlag für 60:40 - Liverpool hat Andy Robertson und Trent Alexander-Arnold zur Verfügung, Chelsea nicht.

Van Dijk als Schwachstelle der Reds

Welcher Spieler der beiden Finalisten hat Sie in dieser Saison bisher am meisten beeindruckt?

Du musst mit Mohamed Salah beginnen! Er ist phänomenal. Du denkst, er kann seine eigenen Torrekorde nicht mehr brechen und dann tut er es doch. Lebten wir nicht noch in der Ära von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, würden wir über Salah als besten Fußballer der Welt reden. Obwohl ich für Everton und Chelsea gespielt habe, liebe ich es in Anfield zu sein (lacht). Um Mo Salah spielen zu sehen!

Wer oder was zeichnet die Reds noch aus?

Die Bedeutung der Außenverteidiger habe ich bereits erwähnt. Auf eigentümliche Weise macht auch Jordan Henderson diese vorteilhafte Tiefe aus. Wenn er spielt, gibt er dem gesamten System so viel mehr Sicherheit. Liverpools großer Trumpf ist: Hat einer mal einen durchschnittlichen Tag, springt ein anderer in die Bresche. Immer wieder.

Haben die Reds eine Schwachstelle?

Ich mag Virgil van Dijk. Er ist ein fabelhafter Spieler. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er auf dem herausragenden Niveau ist, auf dem er vor seiner langen Verletzungspause war. An ihm kam keiner vorbei, er war unfassbar schnell. Ich würde es nicht Schwäche nennen, wir reden von allerhöchstem Niveau, aber die beiden Innenverteidiger könnten eine Angriffsfläche darstellen.

Thiago Silva ist der beste fußballspielende Verteidiger, den es in der Premier League bisher gab. Pat Nevin

Wer ragt bei den Blues heraus?

Wenige Wochen nach seiner Ankunft wurde mir klar: Thiago Silva ist der beste fußballspielende Verteidiger, den es in der Premier League bisher gab. Damit meine ich speziell seine Intelligenz, seine Ruhe am Ball. Er ist erstaunlich, in jeder einzelnen Woche. Er ist sehr wichtig für Chelsea. An Antonio Rüdiger mit seiner ungewöhnlichen Spielweise kommt seit gefühlt zwei Jahren keiner vorbei, die Fans lieben ihn. Doch fußballerisch ist Thiago Silva einfach der Beste. Gegen Liverpool müssen sie mit einer Dreierkette in der Abwehr spielen, eine Viererkette wie zuletzt probiert, wird da nicht funktionieren.

Was machte den Unterschied, nachdem Thomas Tuchel als Cheftrainer Frank Lampard ersetzte?

Das ist sehr schwer zu sagen. Chelsea war mit Frank nicht fürchterlich, nicht wirklich schlecht. Die Überzeugung in der Gruppe war vorhanden. Abgesehen von ein, zwei Leuten mochte das Team diesen Trainer. Sie waren unter Frank vielleicht etwas unbekümmerter. Thomas lässt keine Fehler zu. Kai Havertz war nicht ununterbrochen fit, verbesserte sich erkennbar. Ist er gut, ist Chelsea stärker, wie soeben gegen Lille. Doch einen speziellen Faktor zu nennen, der genau den Unterschied ausmachte, ist wirklich schwierig … aber klar: Sie verteidigen jetzt insgesamt als Team besser.

Sie erwähnten Rüdiger und Havertz. Der dritte deutsche Nationalspieler bei Chelsea, Timo Werner, hat in der Öffentlichkeit Prügel abbekommen.

Wen auch immer Sie in Deutschland sprechen, sagen Sie ihm: Die Chelsea-Fans lieben ihn. Ich sage bewusst nicht "like, sondern „love", sie lieben ihn. Er hatte schwierige Phasen. Jeder sagt, er verbringt zu viel Zeit im Abseits, manche glauben, er sei im Abseits geboren worden … der Spruch wurde mal für Inzaghi erfunden (lacht) …aber ernsthaft: Er lässt zwar die eine oder andere Großchance aus, aber er schränkt seine Anstrengungen nie ein! Im Vergleich mit Romelu Lukaku ist es so: Der hat zwar eine bessere Torquote gemessen an Spielen, doch über ihn sind sich die Chelsea-Fans nicht einig. Bei Werner gibt es keinerlei Zweifel an seinem Einsatz fürs Team, auch wenn sein Spiel limitiert sein mag, das wird ihm verziehen.

Klub-WM? "Hier interessiert das keinen"

Welchen Wert hat der League Cup, auch gemessen am europäischen Supercup und einer Klub-WM. Es braucht zumindest mehr Spiele, um ihn zu gewinnen.

Es ist in England und Schottland anders als in den meisten Ländern Europas: Nach der Meisterschaft und dem FA Cup gibt es eine dritte Trophäe zu gewinnen. Er wird immer noch als bedeutender Wettbewerb angesehen, auch wenn es nicht die Champions League ist. Im Finale stehen doch immer wieder die Topklubs. Gerne zitiere ich den berühmten Spruch von Jose Mourinho, der League Cup sei womöglich sein wichtigster Erfolg bei Chelsea gewesen. Weil es der erste war. Damit waren der Beweis und das Vertrauen geschaffen: Trainer und Team können Titel erobern. In Südamerika ist ein Klubweltmeister von Bedeutung, Doch hier interessiert das keinen. Wer den Ligapokal gewonnen hat, weiß hingegen jeder. Selbstverständlich werden am Ende die besten Mannschaften aufgeboten. Das ist eine kulturelle Frage.

Klopp könnte statt Alisson im Tor seine Nummer zwei Caoimhin Kelleher aufbieten, weil der in den Ligapokal-Runden bisher im Team stand.

Das würde mich nicht überraschen. Aber in einem Finale sollte der beste Torhüter zwischen den Pfosten stehen. Und das ist Alisson, wenngleich Kelleher sicher nicht enttäuscht hat. Im Gegenteil.

Was würde Sie davon abhalten?

Fußballer ticken doch so: Wenn der Manager nicht die beste Elf aufstellt, fragen sie sich in der Kabine: Nehmen wir das hier richtig ernst (lacht)? Das klingt jetzt hart. Aber Fußball ist hart, insbesondere bei einem Cupfinal in Wembley.