"Phänomenal": Historischer Haliburton setzt nächstes Ausrufezeichen

Er hat in dieser Saison nochmal einen Sprung gemacht und wird zumindest zaghaft im MVP-Rennen genannt: Tyrese Haliburton. Der Guard der Indiana Pacers hat in der vergangenen Nacht mal wieder ein Ausrufzeichen gesetzt.

Er zeigt es an: Der Dreier ist eine der Stärken von Tyrese Haliburton. Icon Sportswire via Getty Images

Der Basketballfan in Deutschland dürfte beim Namen Tyrese Haliburton natürlich direkt eine Szene im Kopf haben: WM-Halbfinale, Andreas Obst macht einen Shot-Fake, Haliburton fliegt vorbei - und der deutsche Dreierspezialist jagt den Ball von downtown in die Reuse. Dagger! Die DBB-Auswahl zieht ins Finale ein - und holt sich später den Titel.

Aber zurück zum Guard der Indiana Pacers. Natürlich würde Haliburton diese eine Szene gegen Obst gerne aus seinem Gedächtnis streichen, sonderlich tief eingebrannt hat sich dieser Misserfolg - denn alles andere als der Titel der USA bei einem großen Turnier ist ein Scheitern - jedoch nicht. Haliburton, der eine starke letzte Saison spielte und erstmals in seine Karriere Allstar wurde, hat sich nochmal deutlich gesteigert.

Der 23-Jährige spielt seit 2020 in der NBA. Damals wurde er an zwölfter Stelle von den Sacramento Kings gezogen. Dort startete er dann auch seine Laufbahn, wo er zunächst 13 Punkte und 5,3 Assists auflegte und sich schließlich auf 14,3 Zähler und 7,4 Assists steigerte. Mitten in der Saison 2021/22 folgte der Wechsel nach Indiana und die Karriere von Haliburton nahm Fahrt auf. In der vergangenen Spielzeit machte der Guard im Schnitt 20,7 Punkte und verteilte 10,4 Assists - zur Belohnung wurde er Allstar.

Haliburton trägt sich in die Geschichtsbücher ein

In diesem Jahr verfolgte sogar der nächste Schritt: Aktuell steht er bei satten 24,7 Punkten im Schnitt. Dazu verteilt er starke 12,4 Assists - Topwert der Liga. In der vergangenen Nacht setzte der 23-Jährige beim 120:104-Sieg in Chicago das nächste Ausrufezeichen: Der Dreierspezialist machte 21 Punkte, verteilte 20 Assists und leistete sich dabei keinen einzigen Ballverlust. Er war erst der zweite Spieler nach Chris Paul 2016, dem es gelang, 20 Punkte und 20 Assist zu verbuchen, ohne den Ball einmal herzugeben.

"Ich habe zuletzt einen schrecklichen Job gemacht, auf den Ball aufzupassen. Deswegen war es gut, dass ich mal wieder auf keinen Ballverlust gekommen bin. Aber du machst keine 20 Assists ohne deine Mitspieler, die die Bälle auch versenken", stellte sich Haliburton ganz in den Dienst der Mannschaft. Der Guard ist dafür bekannt, sehr wenige Fehler zu machen. Deswegen hat es ihn auch gewurmt, dass er zuletzt nie ohne Ballverlust aus den Spielen ging. In den letzten neun Spielen kam er viermal auf drei, viermal auf vier und einmal gleich auf sieben Turnover.

"Das ist alles Teil meiner Entwicklung"

Gut also für Haliburton und sein Team, dass er in Chicago die Fehler wieder minimieren konnte. "Das ist genau das, was er tut seit er hier ist. Es ist phänomenal zu sehen, es ist phänomenal, dass er ein Teil von uns ist", freut sich Center Myles Turner über seinen Mitspieler, dessen Einsatz bis kurz vor dem Spiel aufgrund von Rückenproblemen noch unklar war.

"Es ist kein Geheimnis, dass ich in letzter Zeit eine kleine Krise durchgemacht habe. Es ist cool zu spüren und zu verstehen, dass jeder Spieler in der Liga solche Phasen hat. Das hatte ich noch nie so wirklich. Es ist schön zu sehen, dass man daraus wachsen kann. Das ist alles Teil meiner Entwicklung, als Spieler und als Mensch", freut sich der Aufbauspieler, der in dieser Saison bereits sein viertes Spiel mit mindestens 15 Assists und keinem Turnover verbuchte.

Weiter vorantreiben will Haliburton seine Entwicklung am Sonntag (1 Uhr deutscher Zeit), denn da geht es mit dem Heimspiel gegen die New York Knicks weiter.