Phänomen Hasebe: Nur viermal lag noch mehr Zeit zwischen zwei CL-Spielen

Makoto Hasebe (38) lief am Dienstagabend zum ersten Mal seit dem 8. Dezember 2009 wieder in einem Champions-League-Spiel auf. Frankfurts Trainer Oliver Glasner ließ sich zu einem Sonderlob hinreißen.

Er spielte am Dienstag mal wieder Champions League: Makoto Hasebe. imago images

Am Ende war es auch seine stoische Ruhe, die mithalf, dass Eintracht Frankfurt den ersten Champions-League-Sieg seiner Vereinsgeschichte eintüten konnte. Beim 1:0 in Marseille, das von schweren Ausschreitungen überschattet worden war, stand Makoto Hasebe 90 Minuten auf dem Rasen und ließ sich fehlende Wettkampfpraxis erst gar nicht anmerken.

Selbst Cheftrainer Oliver Glasner, der ansonsten nur ungern einzelne Spieler hervorhebt, ließ sich zu einem Sonderlob hinreißen. "Makoto hat es verdient, extra erwähnt zu werden", sagte der SGE-Coach auf der Pressekonferenz: "Er hat nach Wochen ohne Spielpraxis souverän verteidigt und Ruhe ausgestrahlt bei Ballbesitz. Ich hatte keine Bedenken, weil ich ihn jeden Tag im Training sehe. Auf Makoto ist immer Verlass - als Spieler und als Mensch."

Wie Hasebe direkt in den Champions-League-Modus schaltete, war wahrlich bemerkenswert. Schließlich lag der letzte Einsatz des Japaners in der Königsklasse mal eben 4656 Tage zurück. Am 8. Dezember 2009 war Hasebe letztmals für den VfL Wolfsburg auf höchster europäischer Bühne aufgelaufen.

Nur bei vier Profis lag noch mehr Zeit zwischen zwei Einsätzen in der Champions League: Verteidiger Slobodan Rajkovic (4718 Tage - PSV Eindhoven und Lokomotive Moskau), Mittelfeldspieler Steed Malbranque (5307 Tage - beide Male für Olympique Lyon), Abwehrspieler Steven Pressley (5383 Tage - Glasgow Rangers und Celtic Glasgow) und Torhüter Scott Carson (6160 Tage). Carson war Ende April 2005 für Liverpool in der Königsklasse aufgelaufen - und dann am 9. März dieses Jahres wieder für Manchester City.