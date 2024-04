Rückschlag im Titelrennen: Giftiges Eimsbüttel ärgert Phönix Lübeck

Im Nachholspiel des 21. Spieltages hat der 1. FC Phönix Lübeck am Dienstagabend eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den abstiegsbedrohten Eimsbütteler TV unterlag der Titelaspirant trotz 1:0-Führung am Ende mit 1:2.

Nachdem die Schäden durch den Stromausfall beim 6:0-Sieg gegen Weiche Flensburg am heimischen Buniamshof nicht behoben werden konnten, musste der 1. FC Phönix Lübeck das Nachholspiel des 21. Spieltages gegen den Eimsbütteler TV am Dienstagabend kurzfristig auf der Anlage des Landesligisten Eutin 08 austragen.

Auf unbekanntem Terrain erwischte der haushohe Favorit einen Start nach Maß. In der 5. Minute wurde ein Eckball von der linken Seite scharf auf den ersten Pfosten gezogen, wo der Ball einem ETV-Spieler unglücklich an die Hand sprang. Schiedsrichter Gulio Horney zeigte ohne zu zögern auf den Elfmeterpunkt. Eine Frage für Top-Torjäger Hyseni, der die Kugel humorlos im rechten Eck versenkte (5.). In der Folge lief der Titelaspirant die in Rot spielenden Gäste hoch an, der ETV ließ sich davon aber nicht beeindrucken und löste sich immer wieder aus dem Pressing der Adler.

Phönix klärt auf der Linie - Schütt mit der Brechstange

In der 25. Minute bot sich dem ETV die Riesenchance auf das 1:1. Nach einem Eckball von der linken Seite musste Phönix den Ball gleich zweimal von der Linie kratzen. Zwar blieb Lübeck in der Folge die spielbestimmende Mannschaft, Eimsbüttel legte aber einen frechen Auftritt hin und glich in der 40. Minute aus. Schütt kam in zentraler Position an den Ball, fackelte nicht lange und donnerte das Leder aus 20 Metern mit einem satten Flachschuss ins linke untere Eck - keine Abwehrchance für Leonhard im Kasten der Lübecker. Damit ging es in die Kabinen.

Yago schockt Phönix

Die zweite Hälfte begann zunächst zerfahren. Eimsbüttel hielt die Abstände eng, Phönix Lübeck fehlte die Zielstrebigkeit im letzten Drittel. Dieses Bild zog sich lange durch die zweite Halbzeit. In der 62. Minute nahm die Partie wieder Fahrt auf. Ein Einwurf von der rechten Seite wurde immer länger und länger, am Ende lenkte der eingewechselte Yago den Ball ins lange Eck und brachte den ETV in Führung. Der Treffer hatte sich zwar nicht angedeutet, war aber aufgrund des leidenschaftlichen Auftritts der Gäste keineswegs unverdient.

Phönix reagierte wütend und hatte nur wenige Sekunden später den Ausgleich auf dem Fuß. Fritzsche war auf der rechten Seite durch, scheiterte im Eins-gegen-Eins aber am glänzend reagierenden Fofana. Prinzipiell spielte der Führungstreffer den Gästen natürlich in die Karten. Mit Blick auf die Uhr wurde das Spiel der Adler von Minute zu Minute hektischer und unkontrollierter, der ETV hatte keine große Mühe, die Angriffsbemühungen der Hausherren abzuwehren. Abgesehen von einem vergeblichen Versuch einen Elfmeter herauszuholen, tauchte Lübeck trotz eines mittlerweile deutlichen optischen Übergewichtes nicht mehr gefährlich vor dem Gäste-Kasten auf. Wenig später war Schluss.

Mit der 1:2-Niederlage muss der 1. FC Phönix Lübeck einen schmerzhaften Rückschlag im Titelrennen verkraften, der Eimsbütteler TV hält den winzigen Hoffnungsfunken im Kampf um den Klassenerhalt dagegen weiter am Leben.