PGA TOUR 2K23: Golf-Simulation erscheint im Oktober

Abschlag für PGA Tour 2K23. Ab dem 11. Oktober erscheint der neue Teil der Golf-Simulation - mit neuen Profis, Kursen und einem altbekannten Gesicht als Cover-Athlete und Executive Director.

Im Herbst heißt es auch auf der Konsole "Abschlag" - dann erscheint die Golf-Simulation PGA Tour 2K23. Los geht es am 11. Oktober mit der Deluxe und Tiger-Woods-Edition, am 14. Oktober kommt die Standard Edition in die Regale. Wer sich ein solches mit der physischen Edition schmückt, der wird von Tiger Woods höchstpersönlich angelächelt. Die Golf-Ikone ist auf allen drei Covern - wirkte sogar als Executive Director am Spiel mit.

"Es ist toll, wieder auf dem Cover eines Videospiels zu sein, und die Rolle als Executive Director schafft eine wirklich einzigartige Gelegenheit", so Tiger Woods: "2K ist der perfekte Partner für mich und ich freue mich darauf, die Spielreihe und die Golfkultur auch jenseits meines Spiels bei der PGA TOUR weiter zu beeinflussen."

Neuzugänge im Kurs-Bereich und am Mikro

Mit dem vierfachen PGA-Sieger können die Spieler virtuell das Eisen schwingen, dreizehn weitere männliche und weibliche Profis stehen ebenfalls zur Auswahl. Darunter: Justin Thomas, Lexi Thompson, Tony Finau, Lydia Ko, Collin Morikawa, Will Zalatoris, Brooke Henderson. Durch DLCs werden im Verlauf auch weitere Profis und Kurse hinzugefügt. Zu den Profis sind auch die Präsentationen im Fernsehübertragungsstil und das Kommentatorenteam mit Rich Beem und Luke Elvy erneut dabei; neu dazu kommt der englische Golfprofi und Moderator Henni Koyack.

Bei Veröffentlichung stehen 20 lizenzierte Kurse zur Verfügung - darunter auch einige Neuzugänge, wie der South Course des Wilmington Country Club, The Renaissance Club, St. George’s Golf and Country Club. Wer erstmals virtuell auf dem Golfplatz ist, dem sollen neue Casual-Modi helfen, ins Spiel zu finden. Gleichzeitig bieten diese auch für erfahrene Spieler neue Herausforderungen. In "Topgolf" geht es zum Beispiel darum, Ziele anzuvisieren und die höchste Punktzahl zu erreichen. Der Trainingsmodus bietet verschiedene Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, darunter die Schwung-Kalibrierung, Lektionen, Chip-Übungen, ein Übungsplatz und ein Putting-Green.

PGA TOUR 2K23 erscheint sowohl für die Xbox One und Xbox Series X|S als auch die PlayStation 4 und PlayStation 5 - für den PC wird das Spiel ebenfalls erhältlich sein. Kleiner Haken: Crossplay ist nicht möglich, wer also mit Freunden über den Multiplayer-Modus spielen will, muss dieselbe Konsole haben. Das betrifft auch die Konsolen-Generationen.