Pflichtaufgaben für Aufstiegsanwärter - mit Stolperpotenzial: Das bringt der 28. Spieltag

Am 28. Spieltag der 3. Liga haben die Top-Klubs vermeintliche Pflichtaufgaben vor der Brust. Doch Vorsicht: Die Duelle bringen Stolpergefahr mit sich, es geht schließlich um wichtige Punkte.

Vermeintliche Pflichtaufgaben? Magdeburg spielt in Würzburg, Lautern gegen Verl und Mannheim in Halle.

Das Kellerduell gegen Würzburg hat der TSV Havelse verloren, und ist damit wieder auf den letzten Tabellenplatz gerutscht. Am Freitagabend (19 Uhr) tritt der Aufsteiger bei der zuletzt erstarkten Kölner Viktoria an - und braucht dringend Punkte, um den Sieben-Zähler-Rückstand zu reduzieren. Die Hausherren hoffen auf das Comeback von Koronkiewicz, müssen aber auf Lorch (5. Gelbe Karte) verzichten, bei Havelse fehlen Langfeld (5. Gelbe Karte) und Plume (5. Gelbe Karte).

Mehrere Aufstiegsanwärter sind am Samstag (14 Uhr) im Einsatz. Spitzenreiter Magdeburg bekommt es mit dem Vorletzten Würzburg zu tun. Eine vermeintlich leichte Aufgabe, doch Vorsicht: Einen ihrer vier Saisonsiege haben die Unterfranken in der Hinrunde beim 1. FC Magdeburg eingefahren (2:1).

Knapp eine Woche nach dem eher verhaltenen Auftritt beim Südwest-Derby in Mannheim (0:0) empfängt der 1. FC Kaiserslautern - ohne den gesperrten Tomiak (10. Gelbe Karte), dafür womöglich mit dem in Mannheim verletzten Götze - den SC Verl. Für die Roten Teufel geht es um die Verteidigung von Platz zwei - der Gegner ist aber schwer berechenbar. Bei den Ostwestfalen gibt Trainer Michel Kniat sein Debüt. Seine Mission: Den Vorjahresaufsteiger aus der Abstiegszone führen. Auf dem Betzenberg dabei sein dürfen 20.000 Zuschauer. "Das kann uns pushen", so Kniat.

Die drittplatzierte Braunschweiger Eintracht bekommt es mit dem MSV Duisburg zu tun, muss dabei ohne Behrendt (Covid-19) und Ihorst (Leistenprobleme) auskommen. Die Zebras befinden sich zwar in schwierigem Fahrwasser, tankten aber zuletzt durch zwei Siege gegen direkte Konkurrenten Selbstvertrauen und befreiten sich aus der Abstiegszone.

Ähnlich im Aufschwung befindet sich der Hallesche FC. Die Saalestädter haben die vergangenen drei Spiele gewonnen, blieben viermal in Serie ohne Gegentor. HFC-Keeper Tim Schreiber musste seit 412 Minuten nicht mehr hinter sich greifen und möchte die weiße Weste auch gegen Mannheim bewahren. Die Kurpfälzer wiederum wollen nach zwei torlosen Remis endlich wieder siegen. "Wir gehen ab jetzt immer all in", sagt Stürmer Martinovic.

Der SV Meppen präsentierte sich zuletzt formschwach, nun geht es für Emsländer um die Rückkehr in die Erfolgsspur. Rechtzeitig vor dem Heimspiel gegen Osnabrück lichtet sich das Lazarett, Mittelfeldmann Egerer nimmt wieder am Training teil. Außerdem am Samstag: Zwickaus Heimspiel gegen 1860 München. Während es für den FSV um den Erhalt des Polsters nach unten geht (sechs Punkte), peilen die Löwen nach nur einem Sieg aus vier Spielen die Trendwende an.

Am Sonntag (13 Uhr) bestreitet Viktoria Berlin das erste Spiel nach der Trennung von Coach Benedetto Muzzicato. Interimstrainer David Pietrzyk betreut das Team im Heimspiel gegen Freiburg II. Dortmund II empfängt um 14 Uhr Wehen Wiesbaden, das durch einen Sieg in Sichtweite der Aufstiegsplätze bleiben kann.

Den Spieltag rund machen Türkgücü München und der 1. FC Saarbrücken am Montag (19 Uhr). Während die Gastgeber mit den Folgen der wirtschaftlichen Turbulenzen und der Niederlage in Duisburg kämpfen, will der FCS nach dem 0:1 gegen Köln und den folgenden Streitigkeiten mit dem eigenen Anhang wieder positive Schlagzeilen schreiben - womöglich mit Toptorjäger Grimaldi (nach Wadenverletzung zurück im Training).