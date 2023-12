Pflichtaufgabe gelöst: Clemens steht in Runde drei der Darts-WM

Der Halbfinalist des Vorjahres schafft eine erfolgreiche Rückkehr nach London. Gabriel Clemens ist mit einem 3:1 über Man Lok Leung in die dritte Runde der Darts-WM eingezogen. Drei weitere Deutsche wollen vor Weihnachten nachziehen.

Ist seiner Favoritenrolle in Runde zwei der Darts-WM gerecht geworden: Gabriel Clemens. Getty Images

Gabriel Clemens hat seine Pflichtaufgabe zum Start in die Darts-WM erfüllt und darf nach Weihnachten erneut im Alexandra Palace von London antreten. Der Halbfinalist des Vorjahres gewann am Donnerstagabend mit 3:1 gegen Außenseiter Man Lok Leung aus Hongkong und steht damit in der dritten Runde. Dort geht es nach den Weihnachtstagen gegen den englischen Mitfavoriten Dave Chisnall, der sein Auftaktmatch ebenfalls klar für sich entschieden hatte.

Für den German Giant war es die Rückkehr an die Wettkampfstätte, an der er vor knapp zwölf Monaten den damaligen Primus Gerwyn Price aus Wales bezwungen und sich so den größten Erfolg seiner Karriere gesichert hatte. "Letztes Jahr ist letztes Jahr, jetzt läuft ein neues Turnier", sagte Clemens vor dem Spiel trocken.

Sieg im vierten Satz

Vor etwas mehr als 3000 Fans - davon viele aus Deutschland - zeigte der Favorit eine insgesamt ausbaufähige Leistung. Mit einem Finish von 140 Punkten gewann Clemens den ersten Satz. Die Partie blieb in der Folge umkämpft, doch Clemens zeigte in Satz vier die besseren Nerven und setzte sich durch.

Der 40 Jahre alte Saarländer ist damit bei dieser WM der erste deutsche Profi in der dritten Runde. Am Freitag (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) haben Florian Hempel und Martin Schindler die Chance nachzuziehen. Hempel trifft auf Belgiens Star Dimitri van den Bergh.

Schindler ist gegen den Niederländer Jermaine Wattimena Favorit und würde danach auf Scott Williams treffen, der am Donnerstag überraschend mit 3:0 gegen den niederländischen Weltklasseprofi Danny Noppert gewann. Am Samstag ist Debütant Ricardo Pietreczko gegen den Engländer Callan Rydz gefordert.