Pflichtaufgabe gelöst: Bayern Amateure schlagen Buchbach hochverdient mit 3:0

Am Freitagabend öffnete der 27. Spieltag in der Regionalliga Bayern seine Tore. Die Bayern Amateure sorgten gegen Buchbach für klare Verhältnisse. Tags darauf stehen dann die zuletzt ins Schwanken geratenen Würzburger Kickers im Fokus. Die Partie von Tabellenführer SpVgg Unterhaching beim TSV Aubstadt wurde abgesagt.

Spannung bis zur letzten Sekunde wurde zuletzt vor allem in den Partien des FC Bayern München II großgeschrieben. Sowohl gegen Spitzenreiter Unterhaching als auch den 1. FC Schweinfurt 05 sicherten sich die Bayern Amateure durch einen Last-Minute-Treffer die volle Punkteausbeute. Gegen den TSV Buchbach sorgten die hochfavorisierten Münchner am Freitagabend diesmal aber wieder für klarere Verhältnisse. Von Anpfiff weg kontrollierten die Hausherren das Spielgeschehen und drängten Buchbach weit in die eigene Hälfte zurück. Bis auf eine Riesenchance von Kabadayi nach rund 15 Minuten, fehlte dem FCB in der ersten Hälfte gegen gut organisierte Gäste, die offensiv wiederum überhaupt nicht stattfanden, die Durchschlagskraft. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel schlagartig. Binnen neun Minuten schraubte die Rekordmeister-Reserve das Ergebnis auf 3:0 hinauf. Erst netzte Ranos (47.), dann setzte Kabadayi einen Flachschuss ins lange rechte Eck (51.) und wieder wenige Sekundenschläge später nickte Kern zur frühen Vorentscheidung ein (56.). In der Folge nahmen die Münchner den Fuß vom Gaspedal und brachten unterm Strich einen ungefährdeten und hochverdienten 3:0-Sieg ins Ziel.

Spitzenteams in der Krise

Bei den Spitzenteams scheint nach wie vor Sand im Getriebe zu stecken. Nach der 2:3-Pleite der Würzburger Kickers am vergangenen Wochenende in Vilzing, bot sich der SpVgg Unterhaching unter der Woche im Nachholspiel gegen Wacker Burghausen die Chance, den Vorsprung an der Spitze auf acht Zähler auszubauen. In einer von Zweikämpfen geprägten Partie unterlag der Tabellenführer, der wie schon in den Wochen zuvor offensiv nur selten zur Entfaltung kam, mit 0:1 - die zweite Niederlage im dritten Spiel für Haching. Am Samstag nun wäre die Mannschaft von Sandro Wagner zu Gast in der NGN-Arena beim TSV Aubstadt - wäre, weil die Partie am Freitag "aufgrund der Wetterlage" (O-Ton aus Aubstadt) abgesagt wurde.

Gar sieglos im neuen Kalenderjahr ist derweil nach wie vor Top-Verfolger Würzburg, der bei Aufsteiger Vilzing eine 2:0-Führung aus der Hand gab. Cheftrainer Marco Wildersinn ärgerte sich dabei über unnötige und schmerzhafte Fehler seiner Mannschaft. Kapitän Peter Kurzweg fand nach Abpfiff deutliche Worte: "Wir denken wohl, wir müssen zehn schießen und zaubern. Stattdessen lassen wir hinten Räume und verlieren die entscheidenden Zweikämpfe." Offensiv zeigten sich die Kickers zu verspielt, defensiv zu löchrig. Am kommenden Samstag will der Top-Verfolger ein anderes Gesicht zeigen und mit einem Heimsieg gegen Viktoria Aschaffenburg in die Erfolgsspur zurückkehren.

Richtungsweisende Kellerduelle

Von der Tabellenspitze richtet sich der Blick am Samstag auch gen Tabellenkeller, wo teils richtungsweisende Duelle auf dem Programm stehen. So empfängt beispielsweise die formstarke SpVgg Greuther Fürth II, die zuletzt selbst dem Spitzenreiter Unterhaching alles abverlangte, den kriselnden FC Schweinfurt 05, der gegen Bayern II unter der Leitung von Neu-Coach Marc Reitmaier zwar einen guten Auftritt hinlegte, letztlich aber wieder ohne Zählbares dastand. Mit einem Sieg könnte das kleine Kleeblatt nicht nur an den Schnüdeln vorbeiziehen, sondern zeitgleich auch die Abstiegszone verlassen.

Den Luxus, die Abstiegsplätze mit einem Sieg zu verlassen, genießt der FC Pipinsried derweil nicht. Mit 23 Punkten steht der FCP mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Die Ausgangslage vor dem richtungsweisenden Kellerduell gegen die SpVgg Ansbach sieht aber alles andere als rosig aus. Die Personallage hat sich im 500-Seelen-Dorf im Norden Münchens nach der 0:3-Pleite gegen Eichstätt nicht verbessert - im Gegenteil. Neben Faton Dzemailji, der am Wochenende nach unglaublichen 51 Sekunden wegen einer Tätlichkeit vom Platz flog, sind auch Simon Rauscheder (Wadenbeinbruch) und Mittelfeldmotor Daniel Jelisic (Syndesmoseriss) zum Zuschauen verdammt. Immerhin der zuletzt rot-gesperrte Halit Yilmaz kehrt in den FCP-Kader zurück und auch Cheftrainer Herbert Paul hat seine Uralt-Sperre abgesessen und darf sein Pflichtspiel-Debüt als Trainer in Pipinsried geben.

Abstiegskampf heißt es auch in Rain am Lech und Heimstetten. Der TSV startete nach dem großen Knall mit zwei Punkteteilungen solide in das neue Kalenderjahr und hat mit dem VfB Eichstätt einen direkten Konkurrenten vor der Brust, ganz egal ob die Schwaben am Ende der Saison freiwillig absteigen oder nicht. Ans Aufgeben will der SV Heimstetten derweil noch nicht denken. Mit 15 Punkten Abstand zum rettenden Ufer steht der SVH vor einer Herkulesaufgabe im Kampf um den Klassenerhalt. Soll es am Ende doch noch mit der großen Aufholjagd klappen, ist die Mannschaft von Christoph Schmitt nach der Punkteteilung gegen Türkgücü München am Dienstag gegen den FC Augsburg II zum Siegen verdammt. Auch der FCA-Nachwuchs ist noch nicht aus dem Schneider, verspielte vergangene Woche wichtige drei Punkte im Schwaben-Duell. "Das war ein verrücktes Spiel. Wir müssen uns den Vorwurf machen, dass wir nicht schon 4:0 geführt haben", bemängelte Augsburgs Coach Tobias Strobl, der aber auch meinte, dass seine Mannschaft "die Handlungsziele auf den Platz gebracht hat".

Im letzten Duell des Samstags stehen sich der FV Illertissen und Wacker Burghausen gegenüber. Beide Teams konnten im neuen Kalenderjahr bislang alle drei Pflichtspiele für sich entscheiden - Wacker blieb dabei sogar ohne Gegentor. Tabellarisch steht vorab der Partie keine der beiden Mannschaften unter Druck.

Das bei außerdem für Samstag angesetzte Derby zwischen der SpVgg Hankofen-Hailing und der DJK Vilzing wurde wegen des anhaltenden schlechten Wetters abgesagt. Der Platz ist nicht bespielbar.

Nürnberg lädt zum "Duell um die goldene Ananas"

Zum Abschluss des 27. Spieltages stehen sich am Sonntagnachmittag der 1. FC Nürnberg II und Türkgücü München gegenüber. Für beide Teams dürfte es in dieser Saison mit Blick nach oben und unten um nicht allzu viel mehr gehen. Im berühmt berüchtigten "Duell um die goldene Ananas" könnte Türkgücü lediglich den Abstand auf die drittplatzierte Club-Reserve verkürzen.