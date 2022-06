Pflicht erfüllt: Avalanche reisen mit breiter Brust nach Tampa

Die Colorado Avalanche erledigten in den Stanley-Cup-Finals ihre Hausaufgaben und reisen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen nach Tampa. Beim überzeugenden 7:0-Heimsieg erreichte Cale Makar zudem einen kleinen Meilenstein.

Es waren knapp acht Minuten gespielt in Denver, Colorado, da erkämpfte Nico Sturm hinter dem eigenen Tor die Scheibe und bediente seinen Teamkollegen. Der 27-Jährige brachte damit die Avalanche - die Lawine - mal wieder ins Rollen: Wenige Sekunden und einen mustergültigen Angriff später stand es 2:0. Sturm feierte ausgelassen mit dem Torschützen Josh Manson und den rund 20.000 Fans auf den Rängen.

Doch jubeln durften die Fans der Avalanche von da an noch ganze fünfmal - und das in einem Finalspiel: Mit 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) fertigte die Colorado Avalanche in Spiel zwei der NHL-Finalserie ihren Gegner ab. Tampa Bay Lightning, immerhin Stanley-Cup-Sieger der vergangenen beiden Jahre, erhielt eine historische Lehrstunde.

Seit sieben Spielen ist Colorado immer als Sieger vom Eis gegangen - im Halbfinale waren bereits der deutsche Superstar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers mit 0:4 in der Serie unter die Räder gekommen. Zudem bedeutete das 7:0 den höchsten Zu-Null-Erfolg in den Finals seit 1991.

Wir haben uns einfach an unseren Plan gehalten und unser System gespielt. Cale Makar

Cale Makar, zweifacher Torschütze, ordnete das Offensivfeuerwerk wesentlich nüchterner ein: "Wir haben uns einfach an unseren Plan gehalten, gut gearbeitet und unser System gespielt", sagte der 23-Jährige, der an diesem Abend einen kuriosen Meilenstein erreichte. Als erst zweiter Verteidiger in der Geschichte der Stanley-Cup-Endspiele war er sowohl in Unterzahl als auch in Überzahl erfolgreich.

Wie schlägt sich Colorado auswärts?

Dennoch werden Makar und Co. Spiel drei in den Fokus rücken: In Tampa in der Nacht auf Dienstag (2.00 Uhr MESZ/Sky) hat Colorado dann die Chance, in der Best-of-seven-Serie für eine Vorentscheidung zu sorgen.

Sturm dürfte wieder mit von der Partie sein. Der Augsburger, der erst vor drei Monaten nach Colorado wechselte, spielt beim Hauptrundenprimus der Western Conference eine kleine, aber keineswegs unbedeutende Rolle: In Spiel zwei stand er knapp 11 Minuten auf dem Eis.

"Jedes Kind, das Eishockey spielt, hat schon mal davon geträumt, den Stanley Cup in die Höhe zu stemmen", hatte Sturm vor Beginn der Final-Serie gesagt. Er wäre der fünfte deutsche Spieler, der sich diesen Traum erfüllt. Dem Ex-Bundestrainer und einstigen Weltklasse-Verteidiger Uwe Krupp gelang dieses Kunststück sogar ebenfalls mit der Avalanche. Auch im Jahr 1996 war die Lawine nicht aufzuhalten gewesen.