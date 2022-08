Pfiffe? Trimmel springt Werner zur Seite: "Das hat er nicht verdient"

Christopher Trimmel hatte Timo Werner früh im Spiel am Samstag zu Fall gebracht und den Kontakt im Anschluss nicht bestritten. Wenig Verständnis zeigte der Union-Kapitän zudem für das Verhalten einiger Berliner Fans.

Kontakt an der Schulter - und am Bein? Christopher Trimmel attackiert in dieser Szene Timo Werner. IMAGO/Contrast

Dass RB Leipzig und allen voran Trainer Domenico Tedesco sowie Stürmer Timo Werner in der 12. Minute gern einen Elfmeter gehabt hätten, ist bekannt. Die beiden machten das auch kurz nach der 1:2-Niederlage bei Union am Samstag deutlich.

Berlins Kapitän Christopher Trimmel, der Werner in besagter und nicht groß vom VAR untersuchten Szene etwas gestoßen sowie leicht am Bein getroffen hatte, meinte nach Abpfiff vielsagend gegenüber "Sky": "Es ist definitiv der Kontakt da. Er gibt das Bein rein, ich steige drauf. Den haben schon einige gepfiffen. Es gibt Schiedsrichter, die pfeifen den Elfmeter, so ehrlich bin ich."

Für Referee Deniz Aytekin war die Sache aber klar: "Schaut man es in normaler Geschwindigkeit, sieht man, dass er ins Straucheln kommt und in der Folge weiterläuft. Auch der Verteidiger läuft weiter und tritt ihn natürlich unten. Die Ursache und Wirkung, warum er runterfällt, war für mich diese leichte Berührung oben. Daher bin ich nicht auf Elfmeter gegangen."

"Wir sind alle froh, dass er jetzt wieder in der Bundesliga ist." Christopher Trimmel über Timo Werner

Zum VAR ergänzte der Schiedsrichter: "Wir müssen auch aufhören, alles nach Köln zu schieben. Am Ende habe ich die Verantwortung."

Abseits dieser Szene sollte Trimmel aber nach Spielschluss und inmitten der eigenen Freude ("Wir haben unsere Stärken wieder ins Spiel gebracht") noch ein weiteres Mal über Werner sprechen. Und zwar darüber, dass der erst etwas mehr als eineinhalb Wochen vom FC Chelsea nach Leipzig zurückgekehrte Spieler im Stadion An der Alten Försterei immer wieder ausgepfiffen worden war.

Das hatte schon in den ersten Minuten begonnen, dass Laute von den Rängen in Richtung des deutschen Nationalstürmers zu hören waren, wenn dieser am Ball war. Für Union-Kapitän Trimmel ein Unding: "Ich finde das nicht okay, das muss man ehrlich sagen. Er ist ein guter Junge. Das hat er nicht verdient. Er tut der Bundesliga gut - und wir sind alle froh, dass er jetzt wieder in der Bundesliga ist. Er fühlt sich hier wohl - und auch die deutsche Nationalmannschaft wird noch viel Spaß mit ihm haben."