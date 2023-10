Pfiffe, Jubel, Extraschichten: So lief Thorups Trainingsauftakt in Augsburg

Am Dienstag stand Jess Thorup (53) erstmals als Augsburg-Trainer auf dem Trainingsplatz. Was dabei auffiel.

Mit der deutschen Pünktlichkeit nimmt es der Däne Jess Thorup schon mal ganz genau. Um Punkt 10.30 Uhr versammelte der neue Augsburg-Trainer seine Mannschaft am Dienstagmorgen bei eisigen zwei Grad am Mittelkreis, hielt eine kurze Besprechung ab und blies zur Attacke. Vor seiner ersten Einheit hatte er bereits in der Kabine länger zur Mannschaft gesprochen.

Nach kleinen Passstafetten und Fünf-gegen-zwei-Runden schickte Thorup die FCA-Truppe, bei der Kevin Mbabu (Leiste) fehlte und Ruben Vargas (Leiste) nur eine halbe Stunde lang individuell trainierte, in verschiedene Spielformen und agierte dabei lautstark mit. Immer wieder pfiff der Coach ohne Zuhilfenahme einer Pfeife oder seiner Hände, um die Einheiten zu unterbrechen und neue Ansagen zu geben.

Anders als am Montag, als Thorup bei seiner offiziellen Vorstellung überraschend souverän Deutsch gesprochen hatte, verteilte er seine Kommandos beim Training auf Englisch. Der Fokus lag bei der ersten Einheit darauf, so gut es eben geht so viele Spieler wie möglich kennenzulernen. "Nicht viel mit Dreier-, Vierer- oder Fünferkette" hantieren, "sondern mein Mindset vorstellen", wie Thorup nach dem fast anderthalbstündigen Training erklärte.

Insgesamt war mehr Schwung drin als zuletzt

Dieses Mindset soll möglichst offensiv aussehen, dementsprechend teilte er das Spielfeld in Drittel auf und erlaubte in den ersten beiden lediglich maximal zwei Kontakte, um möglichst schnell nach vorne zu stoßen. Das klappte immer wieder erstaunlich gut, insgesamt war mehr Schwung drin als zuletzt, was natürlich auch daran liegt, dass viele Spieler auf eine neue Chance unter dem neuen Trainer hoffen. "Think fast, play fast", rief Thorup herein und erhielt kurz darauf jubelnden Applaus von Keeper Tomas Koubek, nachdem ein Angriff perfekt ausgespielt worden war. "Well done", freute sich auch der Trainer.

Um 11.50 Uhr, also nach genau achtzig Minuten, beendete Thorup den offiziellen Trainingsteil, manche Spieler - darunter unter anderem Arne Maier, Niklas Dorsch oder Philipp Tietz - lieferten sich auf das Tor von Koubek noch einen kleinen Abschlusswettkampf. "Das, was ich erwarte, habe ich von jedem Spieler gesehen", erklärte Thorup. "Ein sehr gutes erstes Training, muss ich sagen." Dann mischte er gleich wieder mit und belieferte seine Spieler mit präzisen Dropkick-Vorlagen, ehe noch ein, zwei Fotos für die rund 50 anwesenden Fans geknipst wurden.